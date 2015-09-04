2° Paw Day Tattoo: Dacciunazampa in collaborazione con Antonio Calarco

Siamo pronti per il 2° PAW DAY TATTOO a Reggio Calabria firmato Dacciunazampa & Antonio Calarco!

Dopo il primo grande successo nel 2013 Dacciunazampa Onlus organizza per la seconda volta un evento sensazionale con la collaborazione di Antonio Calarco, tatuatore reggino sensibile al problema randagismo e abbandono nella nostra città.

Domenica 27 Settembre 2015 dalle h.10.00 alle 24.00 NO STOP.

Come partecipare e quanto costa

Recandovi allo studio ART LAB TATTOO di Antonio Calarco (il primo centro certificato ASL) in Via Vitrioli n° 8 – Discesa Bar Camagna – potrete farvi tatuare l’impronta della zampa del vostro amico a 4 zampe al COSTO BASE DI 30 EURO (grandezza max 3cm x 3cm) .

L’intero ricavato, grazie al buon cuore di Antonio, sarà devoluto all’associazione Dacciunazampa Onlus per contribuire alla campagna crowdfunding ideata in accordo con Replace per la realizzazione di un’Oasi canina dove ospitare i cani già accolti dai volontari negli ultimi anni.

Informazioni utili per chi partecipa

P.S. In occasione dell’evento non sarà necessario fissare un appuntamento, ma si rispetterà la coda. Al tatuaggio può essere aggiunta un’iniziale; non sono previste ulteriori decorazioni.

ATTENZIONE: Per legge solo maggiorenni o accompagnati da un genitore.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI..NON MANCATE!!!

PER CHI NON LO SAPESSE:

Le zampette del proprio amico a 4 zampe come tatuaggio – I cani ed i gatti sono, non a caso, considerati i migliori amici dell’uomo. L’affetto e la gioia che riescono a trasmettere li rendono non solo perfetti compagni di gioco per i più piccoli ma anche veri e propri compagni di una vita intera per i loro padroni. Molto spesso l’amore che proviamo per il nostro amico a 4 zampe diventa un tatuaggio ed oltre ai ritratti, un modo molto carino per sigillare il legame con il proprio cane è quello di riprodurre l‘impronta delle sue zampette. Le zampette sono un tatuaggio ideale per portare sempre con se il ricordo degli amici per eccellenza dell’essere umano.