Il cerchio dell’immagine organizza i corsi di post-produzione e street photography

Il corso si concentra sugli aspetti legati alla composizione in fotografia e si propone di illustrare il corretto flusso di lavoro all’interno di Lightroom dedicato al reportage, per poi effettuare gli ultimi ritocchi all’interno di Photoshop. Questo corso è rivolto a fotografi professionisti ed amatori che vogliono scoprire le tecniche di post produzione per delle immagini d’impatto, sia a colori che in bianco e nero.

La partecipazione al workshop è riservata ai soci de Il Cerchio dell’immagine.

CORSO DI FOTOGRAFIA PER GIOVANISSIMI

Inizio lezioni: 3 novembre 2015

Il corso di fotografia per giovanissimi

La fotografia può essere molto di più di un semplice click!

Si prenderà spunto dall’arte, dalla natura, da tutto ciò che può stimolare l’immaginazione e dalla visione di fotografie realizzate dai grandi maestri per riflettere sul ruolo che ha la fotografia. Scopriremo come è possibile raccontare storie per immagini e soprattutto come guardare il mondo con occhi diversi.

Il viaggio in questo laboratorio creativo, gli incontri, gli scambi, le esperienze, la visione e condivisione delle immagini costituiranno un momento di arricchimento e di crescita per tutti. Come?

Scoprirlo diventa un gioco!

RITAGLIARE DA UNO SPAZIO STERMINATO

Corso di composizione e street photography

Inizio lezioni: 17 novembre 2015

Il corso si concentra sugli aspetti legati alla composizione in fotografia e alla street photography.

Durante il workshop ci saranno momenti di confronto collettivo

SOPRAVVIVERE IN PHOTOSHOP

Corso introduttivo ad Adobe Photoshop®

Inizio lezioni: 25 novembre 2015

Il corso introduttivo a Photoshop

Questo è un corso di sopravvivenza rivolto a tutti coloro che si approcciano a Photoshop per le prime volte, sia per diletto che per fini professionali.

FASHION PHOTOGRAPHY

Corso di fotografia di moda

Inizio lezioni: 26 novembre 2015

La fotografia di moda oggi non è soltanto la valorizzazione di abiti e di accessori a scopo commerciale ma, grazie all’interpretazione di grandi autori, nel corso del tempo ha acquisito una sua importanza, elevandosi al rango di fotografia artistica a tutti gli effetti.