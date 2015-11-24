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Decimo anno per la tombolata di Incontriamoci Sempre

Il giorno di Santo Stefano torna la maxitombolata benefica di Incontriamoci Sempre, con ricchi premi e la satira dell'accademia del dialetto Il Grifo

24 Novembre 2015 - 10:25 | di Vincenzo Comi

Tombolata benefica di Incontriamoci Sempre all'auditorium Don Orione di Reggio Calabria

Anche per quest’anno si ripeterà il classico appuntamento con la tombolata benefica a cura dell’associazione culturale INCONTRIAMOCI SEMPRE,in collaborazione con incontriamoci sempre per il volontariato CSV, l’accademia del dialetto calabrese ”IL GRIFO” ed i portatori della vara di S.ANTONIO.

L’auditorium DON ORIONE di S.ANTONIO, ospiterà per il decimo anno una delle tombolate più importanti della   CALABRIA, con ricchissimi premi che saranno donati da importanti aziende calabresi e nazionali, il ricavato come  sempre, sara’ devoluto alle attività sociali e di volontariato che la nuova branca del volontariato di incontriamoci  sempre svolgerà nel corso delle sue molteplici iniziative, la stazione di S CATERINA ,da tempo e’ divenuta un crocevia culturale, sociale, con tante attività che ha come scopo primario l’aggregazione e la socialità tra persone.

La maxitobolata sara’ intermezzata dalla satira dell’accademia del ”GRIFO”, la serata sara’ condotta e scandita   dal simpaticissimo ”CARMELO MANGLAVITI”.

Appuntamento il giorno di S STEFANO, sabato 26 DICEMBRE ALLE ORE 20,30 presso l’AUDITORIUM DON ORIONE S ANTONIO a REGGIO CALABRIA.

INCONTRIAMOCI SEMPRE
INCONTRIAMOCI SEMPRE PER IL VOLONTARIATO CSV
ACCADEMIA DEL DIALETTO CALABRESE IL GRIFO
ASSOCIAZIONE PORTATORI DELLA VARA S ANTONIO

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