Decimo anno per la tombolata di Incontriamoci Sempre

Anche per quest’anno si ripeterà il classico appuntamento con la tombolata benefica a cura dell’associazione culturale INCONTRIAMOCI SEMPRE,in collaborazione con incontriamoci sempre per il volontariato CSV, l’accademia del dialetto calabrese ”IL GRIFO” ed i portatori della vara di S.ANTONIO.

L’auditorium DON ORIONE di S.ANTONIO, ospiterà per il decimo anno una delle tombolate più importanti della CALABRIA, con ricchissimi premi che saranno donati da importanti aziende calabresi e nazionali, il ricavato come sempre, sara’ devoluto alle attività sociali e di volontariato che la nuova branca del volontariato di incontriamoci sempre svolgerà nel corso delle sue molteplici iniziative, la stazione di S CATERINA ,da tempo e’ divenuta un crocevia culturale, sociale, con tante attività che ha come scopo primario l’aggregazione e la socialità tra persone.

La maxitobolata sara’ intermezzata dalla satira dell’accademia del ”GRIFO”, la serata sara’ condotta e scandita dal simpaticissimo ”CARMELO MANGLAVITI”.

Appuntamento il giorno di S STEFANO, sabato 26 DICEMBRE ALLE ORE 20,30 presso l’AUDITORIUM DON ORIONE S ANTONIO a REGGIO CALABRIA.

INCONTRIAMOCI SEMPRE

INCONTRIAMOCI SEMPRE PER IL VOLONTARIATO CSV

ACCADEMIA DEL DIALETTO CALABRESE IL GRIFO

ASSOCIAZIONE PORTATORI DELLA VARA S ANTONIO