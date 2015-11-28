Sebastiano Caridi: la Calabria che avanza

“Realizza i tuoi sogni”, recita cosi il tatuaggio di Sebastiano Caridi, concorrente a “Il più Grande Pasticcere”, la nota trasmissione televisiva in onda sulle frequenza di Rai Due, ed è questo l’augurio al quale vorrei accodarmi.

Ci tengo, nel fare i complimenti a Sebastiano, a sottolineare che ancora una volta la Calabria riesce a far parlare di sé in termini positivi.

Per rimanere in tema, potrei continuare con “parole dolci” a ricordare appunto che Sebastiano, figlio d’arte del Maestro Pasticcere Paolo Caridi, ha iniziato ben presto a lavorare nel laboratorio di famiglia, proprio a Reggio Calabria e per una crescita personale, si è trasferito successivamente a Faenza (RA); è stato il gioco e chiaramente la passione, che non è mai venuta meno, che lo hanno spinto a raggiungere alti livelli in un contesto abbastanza particolare; la sua crescita personale in terra calabra ha intravisto un percorso iniziato presso l’istituto alberghiero di Villa San Giovanni, dove si è diplomato; passando quindi per i vari concorsi organizzati dalla nostra Regione per giovani pasticceri che, tra sconfitte e vittorie, lo hanno portato a scoprire il mondo della competizione, del confronto e della continua ricerca e studio di questo magnifico lavoro.

CONGRATULAZIONI Sebastiano Caridi, continua a portare alto il nome della tua terra, la tanto bistrattata Calabria.