A Piazza Italia il Mercatino di Natale

Dal 15 al 24 dicembre torna in Piazza Italia il Mercatino di Natale con venti banchetti di artigianato e prodotti calabresi, spaghettata e panettone gigante

Ritorna il Mercatino di Natale a Reggio Calabria in Piazza Italia organizzato da Confcommercio e Fiva come fiore all’occhiello nella collaborazione con il Centro Commerciale Naturale che per il 2015 sta organizzando diversi eventi grazie al contributo dei commercianti che hanno deciso di autotassarsi pur di creare l’atmosfera natalizia nel centro storico della città. Dopo il successo del 2014 , la seconda edizione si svolgerà dal 15 al 24 dicembre sul lato Corso Garibaldi di Piazza Italia essendo la passata location purtroppo non disponibile quest’anno per i lavori di adeguamento .Venti banchetti di legno serviranno per ricreare un ambiente natalizio con la voglia di migliorare per poter negli anni essere un punto di riferimento per tutta la regione come i più importanti Mercatini che soprattutto nel Nord Italia animano le Piazze già da fine novembre.

Artigianato a tema natalizio tra cui le splendide Ceramiche di Seminara e poi tanti prodotti della cultura enogastronomia calabrese e qualche ospite gradito da fuori regione.

Ci sarà anche un banchetto dedicato alle “crispelle” che sino nella un classico della tradizione reggina per il Natale.

Inoltre verranno presentati in questi giorni eventi collaterali come la Spaghettata gratuita offerta alla cittadinanza il 22 dicembre alle ore 19:00 e il taglio del Panettone gigante previsto alla stessa ora del 23.

Ma tanti altri sono gli eventi che Confcommercio porta avanti e che come detto verranno presentati in questi giorni ufficialmente.