Incontro formativo per l’AIGA di Locri

Martedì 22 dicembre alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Locri si è svolto l’incontro formativo organizzato dall’AIGA Sezione di Locri sul tema “I Giovani Avvocati e l’accesso all’albo per il patrocinio davanti alle Magistrature Superiori”.

La mozione al Congresso di Padova

L’idea dell’incontro è nata dalla mozione presentata da AIGA Locri nel corso del Congresso Ordinario di Padova dello scorso ottobre, approvata all’unanimità dall’assemblea congressuale, ed avente appunto ad oggetto l’accesso al c.d. albo dei “cassazionisti” da parte dei giovani avvocati: in particolare, la mozione si è soffermata sulla norma transitoria dettata dall’art. 22 della riforma forense, che esclude dall’applicazione del vecchio regime tutti coloro i quali abbiano maturato i requisiti degli 8 anni di iscrizione dopo l’entrata in vigore della riforma forense (legge n°247/2012) ma prima che la Scuola Superiore per l’Avvocatura bandisse il primo corso per accedere al successivo esame da cassazionista (febbraio 2015). Si tratta dei cosiddetti “esodati della Cassazione”, vale a dire la classe degli abilitati tra il febbraio 2004 ed il febbraio 2006, troppo giovani sia per la vecchia che per la nuova disciplina.

Un tema, questo, affrontato per la prima volta in Italia proprio dalla Sezione di Locri.

I relatori e le novità illustrate ai presenti

Il Presidente Nazionale Michele Vaira e la Coordinatrice Area Sud Giovanna Suriano, relatori dell’incontro formativo svoltosi nella Città di Zaleuco, hanno magistralmente illustrato a tutti i presenti le novità introdotte dal recentissimo Regolamento CNF n°1/2015 in materia di albo dei cassazionisti, ma soprattutto hanno evidenziato gli obiettivi dell’associazione in materia: l’estensione del regime transitorio a tutti gli “esodati della Cassazione” per come suggerito dalla Sezione di Locri, nonché l’eliminazione dell’obbligo di superamento dell’esame da cassazionista per “l’avvocato specialista” che abbia frequentato apposito corso per come richiesto dal CNF.

Durante l’incontro formativo il Presidente Vaira ha presentato a tutti gli avvocati locresi i componenti calabresi del proprio gruppo di lavoro :

Aurelia Zicaro, vicepresidente AIGA, sezione di Cosenza

Giovanna Suriano, Coordinatore Area Sud AIGA, sezione di Palmi

Ester Ruffo, Coordinatore Regionale Calabria, sezione di Rossano

Mauro Mitidieri, componente dipartimento geografia giudiziaria, Sezione di Rossano

Emanuele Procopio, componente dipartimento difesa d’ufficio e patrocinio a spese dello Stato, sezione di Locri

Serena Callipari, componente dipartimento università, sezione di Locri

Antonella Chirico, componente dipartimento diritti umani, sezione di Locri

Ferdinando Parisi, componente dipartimento diritti umani, sezione di Locri

Manuela Calautti, componente dipartimento regolamenti legge 247/2012, sezione di Locri.

Il Presidente AIGA Michele Vaira ha deciso di premiare la giovane avvocatura calabrese per l’impegno ed il lavoro svolto sul territorio, circondandosi di una squadra di giovani professionisti che sicuramente sapranno portare in giro per i fori Italiani il meglio della Calabria.

La Sezione di Locri, in particolare, ringrazia il Presidente Vaira per la scelta di ben cinque componenti da introdurre all’interno dei singoli dipartimenti associativi, garantendo la massima disponibilità ed il massimo impegno dei professionisti incaricati e della Sezione intera per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Presenti all’incontro formativo anche numerosi “Past Aiga”, ex Presidenti, Vicepresidenti, Segretari, Tesorieri e Consiglieri Nazionali che hanno creato la Sezione di Locri sedici anni orsono, contribuendo negli anni a farla crescere per consegnarla alle nuove generazioni.

La Festa di Natale AIGA a Locri

In serata si è anche svolta la Festa di Natale AIGA, il cui scopo era quello di raccogliere fondi da destinare all’acquisto di un defibrillatore da installare presso i locali del Tribunale di Locri: l’obiettivo dell’Associazione è quello di acquistare un macchinario per il Tribunale Civile ed uno per il Tribunale Penale.

Purtroppo, a causa dell’elevato costo delle apparecchiature, i fondi raccolti durante il fitwalking di Settembre e la festa del 22 dicembre sono ancora insufficienti: la raccolta, tuttavia, proseguirà per i primi tre mesi del 2016 presso la Sede Aiga di Locri (piano terra del Tribunale Civile), per cui tutti gli interessati potranno rivolgersi ai componenti degli organi direttivi AIGA Locri per versare il loro contributo, proporzionalmente alle proprie possibilità.