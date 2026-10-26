Reggio, torna a riunirsi il Consiglio comunale

Seduta convocata per martedì 27 ottobre alle ore 8 a Palazzo San Giorgio. Nove i punti all'ordine del giorno, tra cui il bilancio consolidato 2025 e una mozione dedicata alle persone con disturbo dello spettro autistico

Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Reggio Calabria. L’appuntamento è fissato per domani, martedì 27 ottobre 2026, alle ore 8, nell’aula consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio.

Sono nove i punti all’ordine del giorno della seduta, che sarà dedicata principalmente a questioni economico-finanziarie, con l’approvazione del bilancio consolidato 2025, la ratifica di una delibera della Giunta comunale e diversi provvedimenti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio. Spazio anche a una mozione sull’inclusione lavorativa delle persone con autismo.

Bilancio consolidato 2025 e debiti fuori bilancio

Tra i principali argomenti in discussione figura l’approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2025, ai sensi dell’articolo 11-bis del decreto legislativo 118/2011.

All’esame dell’aula anche la ratifica della delibera di Giunta comunale numero 204 del 23 settembre 2026, ai sensi dell’articolo 175, commi 4 e 5, del Testo unico degli enti locali.

Una parte consistente dei lavori sarà dedicata al riconoscimento di sei debiti fuori bilancio, alcuni dei quali derivanti da sentenze dell’autorità giudiziaria.

Tra questi, il contenzioso che ha coinvolto Citap, Comune di Reggio Calabria e Italgas, già Gas Natural Distribuzione Italia, relativo a una sentenza del Tribunale civile di Reggio Calabria del 2013.

All’attenzione del Consiglio anche altri provvedimenti riguardanti il settore Manutenzione, una posizione relativa all’ASD Mirabella, una sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria, sezione Lavoro, e il riconoscimento di debiti riferiti al settore Patrimonio.

Una mozione per l’inclusione lavorativa delle persone con autismo

Non soltanto questioni finanziarie. Il nono punto all’ordine del giorno riguarda una mozione per l’“Istituzione di un tavolo interistituzionale permanente per l’inclusione lavorativa delle persone con disturbo dello spettro autistico nel territorio della città di Reggio Calabria”.

La proposta punta a portare all’attenzione dell’assemblea comunale il tema delle opportunità lavorative per le persone con autismo, attraverso la possibile istituzione di uno strumento permanente di confronto e collaborazione tra istituzioni.