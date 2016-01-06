L’ASD San Giorgio Calcio promuove una giornata di legalità nello sport

Si è conclusa una bella giornata di sport allo stadio Comunale di Gallina, avente come tema la legalità nella disciplina calcistica. L’iniziativa è stata promossa dall’ASD San Giorgio Calcio, per volontà del presidente Bruno Caridi, coadiuvato in toto dalla dirigenza neroverde. La manifestazione ha avuto luogo domenica pomeriggio alle ore 15,00 e nonostante le condizioni atmosferiche abbiano fatto dubitare e dato un allarme, in un primo momento, la sua buona riuscita, il triangolare si è svolto per il meglio e si è assistito ad un fitto equilibrio tra le squadre partecipanti.

Ci sono voluti infatti i calci di rigore per decidere il vincitore. Il San Giorgio si è aggiudicato il triangolare dagli undici metri e al termine della manifestazione ha ringraziato in particolar modo l’Audax Ravagnese e l’Atletico Catona per aver aderito all’iniziativa. Allo stesso modo, il patron Bruno Caridi ha ringraziato la dirigente comunale Carmen Stracuzza (nella foto col dirigente Caridi), intervenuta durante la cerimonia della premiazione, che per anni si è battuta per la legalità con ottimi risultati, facendo chiudere per esempio l’Hinterreggio Village per infiltrazioni mafiose; è intervenuta anche Anna Triglia, presidentessa della Trilos Nuoto che si sta battendo per la riapertura del Parco Caserta.

Nel corso delle partite, ognuna da 45 minuti, si è messo particolarmente in luce Francesco Minniti, centrocampista classe 1998, sul quale c’è l’interesse dell’Acr Messina, società che milita in Lega Pro. Questa testimonia ancora una volta la politica sempre vigile e attenta della società neroverde, volta alla valorizzazione dei giovani. Una bella soddisfazione anche per il direttore sportivo Antonino Laganà, che sta vedendo crescere i suoi assistiti, richiesti da società professionistiche: uno di questi, Giuseppe Falcone, era stato vicino all’Avellino ed è ancora sotto osservazione da parte della società irpina.