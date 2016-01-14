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In uscita ‘La Proteina +’ il nuovo Video dei NERVOVAGO

Il duo anticipa il secondo album Il Clan Rocket, previsto a metà febbraio, con un video disponibile dal 15 gennaio

14 Gennaio 2016 - 15:15 | di Vincenzo Comi

I Nervovago, duo musicale, nel video La Proteina +

Disponibile dal 15 gennaio 2016 il nuovo video “La Proteina +” dei NERVOVAGO, che anticipa l’uscita del nuovo e secondo Album “Il Clan Rocket” previsto per metà febbraio, distribuito e promosso da (R)esisto.

A distanza di due anni, i Nervovago, tornano con un nuovo disco dopo essersi messi in mostra con il precedente lavoro “D.a.l.ì. – dolce allucinazione lenta indigestione” e il singolo “Senza Te” con il quale hanno scalato la classifica radio Indie Music Like con diverse settimane di permanenza.

 

I Nervovago nascono nel 2011, sulla scia di un precedente progetto, come un trio e pubblicano un primo demo autoprodotto nello stesso anno dal titolo “Perennemente a metà”.

Successivamente, con un cambio di formazione, pubblicano nel 2013 il primo album “D.a.l.ì – dolce allucinazione lenta indigestione” distribuito e promosso da (R)esisto distribuzione.

Nel 2015 la band ha subito un’ulteriore cambio di formazione e si è trasformata in un duo.

 

I Nervovago sono:

Luca Scopetti (voce e chitarra)

Alessio Toti (batteria)

 

Distribuzione: (R)esisto

Ufficio stampa: (R)esisto Promozione

 

www.nervovago.com

www.facebook.com/nervovagoFanpage    

www.resistodistribuzione.jimdo.com

www.facebook.com/ResistoDistribuzione   

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