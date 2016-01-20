I Subsonica a Cosenza

Dopo oltre 7 anni i Subsonica tornano ad esibirsi nella dimensione dei club con un nuovo spettacolo ancora più coinvolgente, a stretto contatto con il pubblico. E dopo tredici anni tornano a Cosenza.

Per l’attesissimo ritorno i Subsonica proporranno un concept speciale: il racconto della loro storia musicale dalla metà degli anni ’90 ad oggi attraverso tre brani di ognuno dei sette album. Una narrazione cronologica e intima che prevederà anche la presenza in scaletta di brani insoliti che i fan durante i concerti reclamano da tempo. E il finale sarà a sorpresa.

Il club tour dopo il successo dell’estate

Il club tour arriva dopo lo straordinario successo del tour estivo che ha visto i Subsonica protagonisti assoluti dell’estate live italiana con oltre 100mila spettatori complessivi. Un regalo che la band ha voluto fare a tutti coloro che hanno condiviso l’energia dei loro concerti.

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“Una foresta nei club”, questo il titolo del tour che trae ispirazione dall’ultimo album della band torinese “Una nave in una foresta”, è partito il 12 dicembre dal Cage Theatre di Livorno. Sabato 23 gennaio sarà la volta dell’Auditorium Popolare di Viale Parco a Cosenza; una data “benefit” che il gruppo terrà per sostenere le lotte sociali di chi vive quell’area della città: dai diritti dei detenuti alle lotte per la casa. La band, alle ore 16.30 di sabato 23 terrà un incontro con la stampa sempre all’interno dell’Auditorium popolare.

Informazioni utili per il pubblico

Alcune informazioni utili al pubblico: Dalle ore 14 alle 22 apertura biglietteria; ore 21 apertura cancelli ingresso Auditorium popolare; ore 21.30 Open act conFlavia Lisotti & Bro; ore 22.30 concerto dei Subsonica; after show con Yayo Mujina Crew Is Jkob – Jungle/Drum’n’bass.

Area food and drink attiva a partire dalle 16 con dj set a cura di Turnover.

Servizio navetta A/R: ore 19.30 partenza prima navetta (fermate: pensiline Unical, ex Erg di Quattromiglia,Stadio Lorenzon di Commenda, Auditorium Popolare di Cosenza); ore 20.30 (andata) partenza seconda navetta (fermate: pensiline Unical, ex Erg di Quattromiglia, Stadio Lorenzon di Commenda, Auditorium Popolare di Cosenza); ore 2 (ritorno) partenza prima navetta (fermate: Auditorium Popolare di Cosenza, Stadio Lorenzon di Commenda, ex Erg di Quattromiglia, Pensiline Unical); ore 3.30 (ritorno) partenza seconda navetta (fermate: Auditorium Popolare di Cosenza, Stadio Lorenzon di Commenda, ex Erg di Quattromiglia, Pensiline Unical).