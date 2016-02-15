Il 19 Marzo si conclude la prima parte della rassegna di Fahrenheit 451
Hungry Hearts di Saverio Costanzo chiude il ciclo Interni di famiglia della rassegna d'autore, poi un nuovo ciclo dedicato al noir
15 Febbraio 2016 - 18:13 | di Redazione
Film reel
Venerdi 19 Marzo si conclude la prima parte della rassegna di cinema d’autore organizzata dall’Associazione Fahrenheit 451, con il film Hungry Hearts, di Saverio Costanzo. L’opera, presentata lo scorso anno a Venezia affronta il tema attualissimo della genitorialità al tempo degli OGM.
Entrambi gli attori (Driver e Rochwacher) vinsero la Coppa Volpi come migliore attore protagonista.
Alla fine del ciclo ‘’Interni di famiglia’’ la rassegna proseguirà fino a maggio con il nuovo ciclo dedicato al Noir, a partire dal 4 marzo. Il primo titolo in programmazione sarà ‘’Lo sconosciuto del terzo piano’’, primo film in assoluto nella storia del genere noir.
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