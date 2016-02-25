Addio al calabrese Domenico Scola, il re delle cronoscalate

L’Automobile Club Reggio Calabria con il presidente Santo Alfonso Martorano, il vice Salvatore Lipari e la direttrice Donatella Bolognano, sono vicini in questo triste momento ai familiari di “Don Mimì”, vera e propria istituzione dell’automobilismo calabrese.

“Una grave perdita umana e professionale -esordisce il presidente Santo Alfonso Martorano- la scomparsa di don Mimì. Un vero e proprio mostro sacro dell’automobilismo della nostra regione. Parlare della famiglia Scola, in Calabria e non solo, è sinonimo di auto e di corse. Addio grande campione di sport e di umanità”.

Alle parole del presidente Martorano si associano all’unisono il vice presidente nonchè responsabile della Nuova Commissione Sportiva dell’Automobile Club Reggio Calabria, Salvatore Lipari, e la direttrice Donatella Bolignano: “Un giorno triste -affermano- per tutto il mondo dell’automobilismo e delle corse nazionali e calabresi in particolare. Tutto il panorama italiano conosceva i trascorsi ed il valore di don Mimì. Ci mancherà tanto.

La sua figura rimarrà indelebile nei nostri cuori e proseguirà con il figlio ed il nipote. Per la prossima storica cronoscalata Santo Stefano-Gambarie in programma il prossimo 26 giugno istituiremo un premio speciale alla sua memoria”.

Addio “don Mimì”