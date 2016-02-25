Approvato il regolamento per l’istituzione della Commissione Mensa

Via libera all’unanimità dalla terza commissione consiliare: famiglie e docenti avranno un ruolo consultivo e di verifica sul servizio di refezione scolastica

La terza commissione consiliare del Comune di Reggio Calabria ha approvato oggi all’unanimità dei presenti il regolamento recante Disposizioni per la costituzione ed il funzionamento della commissione mensa per le scuole cittadine.

Dopo l’approvazione degli indirizzi per il bando per la valorizzazione dei prodotti biologici e a chilometro zero promossa dal Consigliere Riccardo Mauro, l’organismo consiliare guidato dal Presidente Antonino Nocera, ha approvato oggi il regolamento per l’istituzione della Commissione mensa su proposta del Consigliere Antonio Ruvolo.

La Commissione Mensa è uno strumento che consentirà alle famiglie degli alunni ed al corpo docente una partecipazione responsabile necessaria a contribuire, con funzioni consultive, propositive e di verifica, al miglioramento della qualità del servizio di refezione scolastica.

Dopo la discussione in Commissione, che si è avvalsa anche del contributo dell’associazione ActionAid e di alcuni esperti del settore, tra cui il Dottore Paolillo, la proposta passerà adesso al vaglio del Consiglio comunale. Dal momento dell’approvazione i genitori degli alunni delle scuole cittadine avranno modo di essere informati riguardo l’alimentazione che i bambini riceveranno in ambito scolastico. Allo stesso tempo la nuova Commissione costituisce un’essenziale ausilio dell’Amministrazione Comunale per il miglioramento della qualità e di una corretta gestione del servizio, rappresentando uno strumento di raccordo tra il Comune, erogatore del servizio di refezione, ed i cittadini utenti ed affiancandosi al Responsabile del Servizio nell’effettuazione dei controlli e del monitoraggio sul servizio di refezione.