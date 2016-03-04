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Appuntamenti d’Arte Nicola Spinosa in Calabria

Quattro incontri sulla storia dell'arte meridionale dal Seicento al contemporaneo: apre Nicola Spinosa con la pittura napoletana dal naturalismo al rococò

04 Marzo 2016 - 13:12 | di Vincenzo Comi

Noli me tangere di Andrea Vaccaro, Galleria Nazionale di Cosenza

Il direttore del Polo Museale della Calabria, Angela Tecce, e il direttore della Galleria Nazionale di Cosenza, Nella Mari,  nell’ottica di una più ampia condivisione dell’operato del Polo museale e di una politica volta alla conoscenza della storia dell’arte e alla valorizzazione del patrimonio culturale della Galleria Nazionale di Cosenza e della regione Calabria, hanno inteso promuovere Appuntamenti d’arte.

Si tratta di quattro incontri tematici con la storia dell’arte meridionale e che prevedono  approfondimenti dell’arte dal Seicento fino al contemporaneo, ideati soprattutto per giovani e studenti e con l’intento di coinvolgere un’ampia utenza e accrescere il legame di appartenenza nei confronti del territorio e della sua storia.

L’incontro inaugurale con Nicola Spinosa

Inaugura questo percorso conoscitivo il prof. Nicola Spinosa, già Soprintendente del Polo museale napoletano e storico dell’arte di fama internazionale.

La conferenza, prevista giorno 10 marzo alle ore 17.00 nel salone delle Udienze di Palazzo Arnone è dedicata alla pittura napoletana dal naturalismo al rococò e alle sue varie presenze in Calabria, con particolare riferimento alle opere presenti in Galleria: da Jusepe de Ribera a Massimo Stanzione, da Francesco  Guarino ad Andrea Vaccaro, da Mattia Preti a Luca Giordano, da Francesco Solimena a Paolo De Matteis e a Francesco De Mura.

Gli altri appuntamenti del ciclo

 I successivi incontri di Appuntamenti d’Arte vedranno  la partecipazione di docenti del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi della Calabria e di direttori di importanti istituzioni museali calabresi: Giovanna Capitelli il 13 aprile, Leonardo Passarelli il 12 maggio e Tonino Sicoli l’8 giugno.

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Appuntamenti d’Arte

Nicola Spinosa, Pittura napoletana nel Sei e Settecento. Presenze in Calabria. 

Cosenza – Palazzo Arnone

Giovedì 10 marzo 2016 – ore 17.00

Polo Museale della Calabria

Direttore: Angela Tecce

Galleria Nazionale di Cosenza

Direttore: Nella Mari

Ufficio stampa: Silvio Rubens Vivone – Patrizia Carravetta

Tel.:  0984 795639 fax  0984 71246

pm-cal.ufficiostampa@beniculturali.it

Locandina di Appuntamenti d'Arte con Nicola Spinosa a Palazzo Arnone, 10 marzo 2016

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