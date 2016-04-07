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Indagini sulla pittura barocca a Palazzo Arnone di Cosenza

Tra le opere della Galleria Nazionale di Cosenza, il dipinto di Sant'Agostino già attribuito a Mattia Preti al centro della conferenza del 13 aprile

07 Aprile 2016 - 14:18 | di Redazione

Palazzo Arnone a Cosenza, sede della Galleria Nazionale dove si tiene la mostra Modernolatria

Mercoledì 13 aprile 2016, alle ore 17.00, a Cosenza, nel salone delle Udienze di Palazzo Arnone prosegue  Appuntamenti d’arte, con una conferenza di Giovanna Capitelli, che si intratterrà sul tema Indagini sulla pittura barocca a Palazzo Arnone.

Il ciclo Appuntamenti d’arte

Appuntamenti d’arte è un ciclo di incontri, voluto da Angela Tecce, direttore del Polo Museale della Calabria e da Nella Mari, direttore della Galleria Nazionale di Cosenza, con la finalità di far conoscere e valorizzare il patrimonio culturale della Galleria Nazionale di Cosenza e della regione Calabria.

Si tratta di quattro appuntamenti sulla storia dell’arte meridionale con approfondimenti dell’arte dal Seicento fino al contemporaneo, ideati soprattutto per giovani e studenti per rafforzarne il legame di appartenenza con il proprio territorio.

Dopo la prima conferenza, tenuta lo scorso 10 marzo dal prof. Nicola Spinosa, già soprintendente del Polo museale napoletano e storico dell’arte di fama internazionale, che ha suscitato grande interesse, Palazzo Arnone ospita Giovanna Capitelli, professore associato di storia dell’arte moderna e coordinatrice del corso di laurea magistrale in storia dell’arte presso l’Università degli Studi della Calabria, dove dal 2001 insegna la storia dell’arte fiamminga e olandese, che certamente non deluderà le attese.

La conferenza della prof.ssa Capitelli, Indagini sulla pittura barocca a Palazzo Arnone, è dedicata alla pittura barocca con particolare riferimento alle opere presenti nella Galleria Nazionale di Cosenza e al dipinto raffigurante Sant’Agostino già attribuito a Mattia Preti.

 

I prossimi incontri del ciclo

I successivi incontri di Appuntamenti d’Arte saranno tenuti da Leonardo Passarelli (12 maggio 2016),  docente del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi della Calabria e da Tonino Sicoli (8 giugno 2016), direttore del Museo d’Arte dell’Otto e Novecento di Rende (CS).

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Appuntamenti d’Arte

Giovanna Capitelli.  Indagini sulla pittura barocca a Palazzo Arnone

Cosenza – Palazzo Arnone

Mercoledì 13 aprile 2016 – ore 17.00

Polo Museale della Calabria

Direttore: Angela Tecce

Galleria Nazionale di Cosenza

Direttore: Nella Mari

Ufficio stampa: Silvio Rubens Vivone – Patrizia Carravetta

Tel.:  0984 795639 fax  0984 71246
pm-cal.ufficiostampa@beniculturali.it

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