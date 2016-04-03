Il contest fotografico ‘A colori – La donna nell’arte’
Oltre 30 artisti al contest della FIDAPA Morgana: ora la fase di voto su Facebook e la premiazione del 30 aprile a Palazzo della Provincia
03 Aprile 2016 - 13:44 | di Federica Geria
Si sono chiuse alla mezzanotte di ieri (2 aprile) le iscrizioni al contest fotografico lanciato dalla FIDAPA Reggio Calabria sez. Morgana, dal titolo “A colori- La donna nell’arte”, che ha visto la partecipazione di oltre 30 artisti, tra pittori, scultori e fotografi, chiamati al difficile compito di cogliere l’essenza della bellezza della donna nella sua autentica quotidianità o nella liricità della sua idealizzazione artistica.
Come funziona il contest sul social network Facebook
I partecipanti erano chiamati a “postare”, sul social network facebook, un’immagine di una loro opera o una fotografia, accompagnate da una frase o un aforisma che avesse sempre come oggetto la figura femminile: numerose sono state le adesioni raccolte da più parti della Calabria e ciò ha suscitato l’entusiasmo della Presidente di sezione, dott.ssa Emira Dal Moro, e della ideatrice del contest e responsabile delle relazioni con la stampa e le istituzioni, avv. Manuela Porpiglia, la quale, nel proporre l’evento al direttivo della Fidapa Reggio Calabria Morgana, si è soffermata a lungo sull’esigenza di comprendere quale sia per la società moderna il “potere reale” dei social ed ha prospettato i vantaggi del loro utilizzo “ponderato”, al fine di veicolare messaggi di integrazione e valorizzazione della donna e dell’arte.
Il 5 aprile scatterà la seconda fase del contest che si concluderà il 25 aprile e vedrà le opere in concorso votate dagli utenti di facebook: le tre immagini più votate (mediante il semplice meccanismo dei like) verranno proclamate virtualmente vincitrici e gli artisti a cui appartengono saranno premiati nel corso di un evento-mostra che si svolgerà il 30 aprile alle ore 17:00 presso il Palazzo della Provincia di Reggio Calabria. Primo e ambitissimo premio, la possibilità di vedere le proprie opere fare da cornice al prossimo evento organizzato dalla Commissione Legislazione della FIDAPA Rc Morgana.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie