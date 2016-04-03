Il contest fotografico ‘A colori – La donna nell’arte’

Si sono chiuse alla mezzanotte di ieri (2 aprile) le iscrizioni al contest fotografico lanciato dalla FIDAPA Reggio Calabria sez. Morgana, dal titolo “A colori- La donna nell’arte”, che ha visto la partecipazione di oltre 30 artisti, tra pittori, scultori e fotografi, chiamati al difficile compito di cogliere l’essenza della bellezza della donna nella sua autentica quotidianità o nella liricità della sua idealizzazione artistica.

Come funziona il contest sul social network Facebook

I partecipanti erano chiamati a “postare”, sul social network facebook, un’immagine di una loro opera o una fotografia, accompagnate da una frase o un aforisma che avesse sempre come oggetto la figura femminile: numerose sono state le adesioni raccolte da più parti della Calabria e ciò ha suscitato l’entusiasmo della Presidente di sezione, dott.ssa Emira Dal Moro, e della ideatrice del contest e responsabile delle relazioni con la stampa e le istituzioni, avv. Manuela Porpiglia, la quale, nel proporre l’evento al direttivo della Fidapa Reggio Calabria Morgana, si è soffermata a lungo sull’esigenza di comprendere quale sia per la società moderna il “potere reale” dei social ed ha prospettato i vantaggi del loro utilizzo “ponderato”, al fine di veicolare messaggi di integrazione e valorizzazione della donna e dell’arte.

Il 5 aprile scatterà la seconda fase del contest che si concluderà il 25 aprile e vedrà le opere in concorso votate dagli utenti di facebook: le tre immagini più votate (mediante il semplice meccanismo dei like) verranno proclamate virtualmente vincitrici e gli artisti a cui appartengono saranno premiati nel corso di un evento-mostra che si svolgerà il 30 aprile alle ore 17:00 presso il Palazzo della Provincia di Reggio Calabria. Primo e ambitissimo premio, la possibilità di vedere le proprie opere fare da cornice al prossimo evento organizzato dalla Commissione Legislazione della FIDAPA Rc Morgana.