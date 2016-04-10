Al Teatro Rendano di Cosenza lo spettacolo ‘Sud and South’con Marisa Laurito

Martedì 10 maggio, alle ore 20.30, sul palco del Teatro A. Rendano un evento speciale concluderà la Stagione Teatrale 2015/2016. Gran finale per il cartellone firmato L’AltroTeatro con il concerto- spettacolo “Sud and South” di e con Marisa Laurito e la calda voce di Charlie Cannon.

Il cartellone de L’AltroTeatro

Evento patrocinato dall’amministrazione comunale di Cosenza e organizzato da un gruppo di operatori del mondo dello spettacolo locale: Enzo Noce, Giuseppe Citrigno e Gianluigi Fabiano. Sul palco del Teatro A. Rendano 12 appuntamenti all’insegna del divertimento e del puro spettacolo. Prosa, commedie e tanta musica questi gli ingredienti del cartellone ideato da “L’AltroTeatro”.

Leggi anche

“Un divertente show, fuori abbonamento, per ringraziare l’affezionato pubblico della Stagione dell’AltroTeatro” così annunciano gli organizzatori. Dunque, è già iniziata la prevendita per l’ultimo appuntamento del cartellone: “Ai nostri abbonati – spegano Noce, Citigno e Fabiano – è stato riservato un prezzo ridotto sull’acquisto del biglietto”.

Il concerto-spettacolo di Marisa Laurito

“Sud and South”, diretto da Marisa Laurito, racconta l’umore e la passione della gente del Sud attraverso un viaggio nella musica. Uno straordinario sound che accomuna ed ha reso famose ed eterne, canzoni, capolavori napoletani, spagnoli ed sudamericani. Lo spettacolo si avvale della firma di acclarati professionisti (la direzione musicale è curata da Marco Persichetti). Uno show che indaga l’eterno ed affascinante tema dell’amore. Un concerto che si diverte e fa divertire il pubblico, che viene spesso coinvolto nelle improvvisazioni di Marisa Laurito accompagnata da uno straordinario cantante solista, Charlie Cannon, artista molto apprezzato nel mondo della musica. Interprete che ha accompagnato le più grandi voci italiane: Milva, Renato Zero, Zucchero, Ornella Vanoni. Un protagonista straordinario che con la sua voce potente e melodica riesce a regalare emozioni ed energia. Marisa Laurito, in questo concerto, indaga le sue radici, la tradizione della canzone napoletana. Nei panni di una chansonnier, Marisa, tra una canzone e una butade, dialoga, improvvisa ed appassiona il pubblico insieme a Cannon. Charlie e Marisa sprigionano la loro felicità di cantare, interpretare brani che hanno appassionato il pubblico di tutto il mondo, classici della tradizione che rappresentano il meglio della musica napoletana, americana e spagnola.