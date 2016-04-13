All’ E’ Hotel l’incontro ‘Area naturale e biodiversità nella Città Metropolitana’
Terza e ultima tappa del percorso promosso dall'Ente Parco Aspromonte sul processo di metropolizzazione che coinvolge l'intero comprensorio
13 Aprile 2016 - 10:31 | di Vincenzo Comi
“Area naturale e biodiversità nella Città Metropolitana”: venerdì 15 aprile alle ore 17 presso l’Hotel È di Reggio Calabria, la terza ed ultima tappa del percorso di confronto, sensibilizzazione e approfondimento, promosso dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, sul processo di “metropolizzazione” che coinvolge l’intero comprensorio aspromontano. Dopo i convegni di Sant’Agata del Bianco e Cittanova, durante i quali sono stati illustrati gli aspetti legati a “governance” e strategie amministrative, le opportunità derivanti dalla utilizzazione dei fondi PON METRO e il sistema di mobilità interna ed esterna, quello di Reggio Calabria sarà un momento di sintesi espositiva e propositiva del percorso avviato.
Gli interventi e le relazioni tecniche
Dopo le introduzioni del Direttore dell’Epna, Tommaso Tedesco ed i saluti dei rappresentanti delle Istituzioni, le relazioni tecniche verranno affidate a Dario Latella, professore di Diritto Commerciale dell’Università di Messina che discuterà di “Parchi e Città Metropolitane: da modello di organizzazione a occasione di sviluppo”, alla professoressa di Pianificazione e Progettazione Urbanistica all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Francesca Moraci che tratterà le “Strategie, innovazione, infrastrutture materiali e immateriali: l’Aspromonte nodo della rete ecologica metropolitana” e a Massimiliano Ferrara professore di Matematica per l’Economica dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria che illustrerà la relazione dal titolo: “Biodiversità e bioeconomia per un nuovo paradigma di crescita sostenibile in ambito metropolitano”.
Ampio spazio, inoltre, verrà dedicato ad un auspicabile dibattito con l’intento di far emergere proposte e idee a sostegno del processo di costituzione della Città Metropolitana.
Le conclusioni dell’incontro
Le conclusioni saranno affidate al Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte Giuseppe Bombino.
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