Al museo di Locri la presentazione del gruppo ‘I kouroi del Sidus club’
Al Museo Archeologico Nazionale di Locri la presentazione del gruppo giovanile del Sidus club, con una relazione sui kouroi e un concerto di flauto e chitarra
21 Aprile 2016 - 14:03 | di Redazione
Sabato 23 aprile 2016, alle ore 18.00, a Locri (Reggio Calabria), nella sede del Museo Archeologico Nazionale di Locri, si terrà I giovani per la cultura della locride – Presentazione del gruppo “I kouroi del Sidus club”, interessante iniziativa che coinvolge uno dei comprensori più ricchi di storia dell’intera Calabria.
Dopo i saluti di rito di Rossella Agostino, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Locri e di Albarosa Dolfin, presidente del Sidus club, la dottoressa Agostino relazionerà sul tema Esempi di kouroi nel solco della tradizione artistica greca. Le conclusioni saranno tratte da Katia Aiello, vicepresidente del Sidus club.
L’iniziativa si avvarrà di un atteso concerto che sarà eseguito da Maria Teresa Figliomeni (flauto) e da Alessandro Alia (chitarra classica).
La dottoressa Angela Tecce, direttore del Polo Museale della Calabria, esprime plauso per un’iniziativa mirata alla valorizzazione di questo lembo di Calabria bellissimo e suggestivo.
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