Al Circolo Nautico l’open day della vela

“La vela è il più bel gioco, vieni a provarla al nostro open day”. Così recita la locandina promozionale dell’evento finalizzato a far conoscere il nobile sport della vela in tutte le sue dinamiche e sfaccettature. La manifestazione, gratuita e aperta a tutti, si terrà al Circolo Nautico di Reggio Calabria domenica 1 maggio dalle 11 alle 16.30, con l’organizzazione congiunta dell’associazione velica “Pasquale Chilà” e del Circolo ospitante, guidati dai rispettivi presidenti Paola Chilà e Michele Polimeni.

Tantissime le attività in palinsesto per una giornata da vivere tutta d’un fiato, che consentirà agli aspiranti velisti e a chi è già pratico delle tecniche di navigazione di migliorare la conoscenza e la padronanza dell’imbarcazione partendo da cognizioni teoriche fino ad arrivare ad esercitazioni pratiche a terra e in mare. Grazie alla presenza di un simulatore verranno spiegate le appassionanti dinamiche della vela come se si fosse in acqua. A disposizione dei partecipanti ci sarà anche una barca collettiva con due istruttori.

Insomma una bella giornata di sport in cui bambini, ragazzi e adulti potranno vivere in prima persona le emozioni che solo la vela sa dare.

Nel corso della giornata verranno fornite informazioni sui corsi di vela e il centro estivo che l’associazione “Pasquale Chilà” ha già programmato per la prossima estate.