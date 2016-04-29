Gli studenti del Liceo Da Vinci di RC a confronto con la scrittrice Dacia Maraini

Proprio in queste ore, nei locali del Consiglio Regionale della Calabria, 600 studenti del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria stanno incontrando la scrittrice Dacia Maraini, una delle personalità più importanti del panorama letterario italiano, per la presentazione del suo nuovo romanzo “La bambina ed il sognatore”.

L’incontro, inserito nei percorsi formativi garantiti agli studenti, è coordinato, oltre che dal Dipartimento di lettere, dalla prof.ssa Giuseppina Catone, responsabile della biblioteca del liceo e dai componenti proff. Margherita Cutrupi, Claudia Neri e Andrea Postrino.

La Dirigente del Liceo, prof.ssa Giuseppina Princi, è orgogliosa di poter offrire alla comunità scolastica del Liceo l’opportunità di incontrare un nome così importante nel panorama culturale italiano degli ultimi cinquant’anni.