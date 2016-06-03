Grande successo per la mostra ‘Gianni Versace-Ritratto di un uomo’

Conclusa la mostra ”GIANNI VERSACE. Ritratto di uomo” all’interno dell’evento INTERNATIONAL FASHION WEEK promosso dalla Camera Nazionale Giovani Fashion Designer e organizzata e coordinata dalle docenti Domenica Galluso e Giovanna Mandalari dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.

Enorme è stato il successo di partecipazione e, al tempo stesso, di apprezzamento per la lodevole iniziativa. Una mostra che è nata e si è caratterizzata dalla volontà degli ideatori di contaminare, in una combinazione particolare, Moda e Arte Visiva.

Una mostra espositiva di lavori realizzati dagli studenti dell’accademia reggina Jenifher Barbuto, Diego Dattola, Adriano Fusca, Valentina Megali, Carmen Moio, Cristina Pagano, Nadia Riotto, Domenica Russo, Roberta Saullo, Alessandro Speranza, Ilaria Turano, Sara Tuscano e Pasquale Varapodio, esposti negli splendidi spazi del foyer del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, dove nella mattina del 30 maggio è avvenuta la consegna degli attestati di partecipazione. Presenti durante il conferimento il Presidente dell’Associazione CNGD Giuseppe Fata, del Direttore Generale Alessandra Giulivo, l’illustratore ritrattista Roberto Di Costanzo, lo stilista Gianni Sapone e le docenti dell’Accademia reggina Domenica Galluso e Giovanna Mandalari. L’iniziativa non si è limitata quindi a presentare al pubblico le straordinarie opere d’arte, frutto del lavoro e della passione degli studenti dell’accademia reggina, opere realizzate da raffinate e molteplici tecniche esecutive, dall’impatto cromatico e suggestivo, ma ha permesso ai visitatori di poter guardare la figura di Gianni Versace con una visione più personale ed introspettiva.