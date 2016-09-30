La pizzeria Lievito si classifica seconda nel contest di ‘Gastronauta’
Con 7264 voti la pizzeria Lievito di Reggio Calabria si piazza seconda nel contest di Gastronauta, a pochi voti dalla prima, Sp.accio di Rimini
30 Settembre 2016 - 15:23 | di Redazione
di Laura Maria Tavella – 7264 voti non sono bastati alla pizzeria Lievito di Reggio Calabria, per vincere il contest “Premio alla pizzeria dell’anno“ del sito “Gastronauta”.
Oltre 39.000 voti e più di 400 pizzerie in classifica: la nota pizzeria reggina si è classificata al secondo posto, a pochi voti di distanza dalla prima classificata, la pizzeria “Sp.accio” di Rimini, con 7335 voti ricevuti.
La pizzeria di via Filippini e la pizza spianata
Una grande vittoria per la pizzeria di Via Filippini, proprio in cima al tapis roulant di Reggio Calabria, famosa per le varianti di pizza fantasiose,cotte rigorosamente in forno a legna e per un impasto facilmente digeribile, con l’amata “pizza spianata“, la pizza allargata, apprezzatissima dai clienti del locale.
Una sfida a colpi di click che ha premiato Lievito già dalle prime fasi del contest, risultando sempre al primo posto nella maggior parte delle manches.
La classifica finale del contest
Nella classifica finale, qualche sorpresa e tante conferme, come la nota Pizzeria Sancho di Fiumicino,al settimo posto.
Ecco la classifica completa:
- 1 Sp.accio – Rimini 7335 voti ricevuti
- 2 Lievito – Reggio Calabria 7264 voti ricevuti
- 3 La terrazza dei Grue – Castelli 1754 voti ricevuti
- 4 Aragon Ristorante Pizzeria – Alghero 903 voti ricevuti
- 5 Al Ponte Levatoio – Loria 853 voti ricevuti
- 6 La Bottega di Crescenzio – Giarre 544 voti ricevuti
- 7 Pizzeria Sancho – Fiumicino 511 voti ricevuti
- 8 Il Cantiere – Foggia 309 voti ricevuti
- 9 Bakkano Food & Beer Industry – San Benedetto del Tronto 263 voti ricevuti
- 10 Pizzeria Primula Rossa – Civitella di Romagna 191 voti ricevuti
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