La Storia di una Passione: 30 Anni di Musica e Vita Notturna
Scopri un viaggio musicale di tre decenni attraverso il set di un DJ appassionato, dall'epoca della disco music agli anni '90. Rivivi la magia attraverso i suoi brani iconici
11 Febbraio 2013 - 17:11 | di Redazione
Il Fascino della Musica: Da Disco a Deep House
L’Evolvere della Musica e della Moda
Nei vivaci anni ’80, iniziai la mia avventura musicale, suonando dischi che avevano segnato il decennio precedente, dalla Disco-Music alle prime produzioni Italo-Dance, che riscuotevano successo in tutta Europa. Ho assistito ai cambiamenti nella musica e nella moda, passando dai volumi larghi e multicolor degli anni ’70, al fit geometrico e monocromatico degli anni ’80, influenzato dalla NEW WAVE inglese.
Con l’avvento degli anni ’90, è esplosa la HOUSE MUSIC, originaria di un locale di Chicago, il Warehouse Club. La mia fortuna mi ha portato al WAG’S CLUB di Londra dove Tim Simenon (BOMB THE BASS) presentava BEAT DIS, il disco icona della nuova musica, in un’epoca dominata dalla moda industriale e dal post punk.
Playlist di Tre Decenni
- CRAZY P – Never gonna reach (Hot Toddy mix)
- ALEX DIMOU – Sweet berries
- FRIENDLY FIRES – Paris (Aeroplane remix)
- AEROPLANE feat. JAMIE PRINCIPLE – In her eyes (Chopstick & Johnjon remix)
- LEE M KELSALL – NY shuffle (Kreature remix)
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie