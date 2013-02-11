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La Storia di una Passione: 30 Anni di Musica e Vita Notturna

Scopri un viaggio musicale di tre decenni attraverso il set di un DJ appassionato, dall'epoca della disco music agli anni '90. Rivivi la magia attraverso i suoi brani iconici

11 Febbraio 2013 - 17:11 | di Redazione

DJ in consolle: 30 anni di musica e vita notturna, dalla disco alla house

Il Fascino della Musica: Da Disco a Deep House

Avevo 14 anni quando, su una rivista, un semplice slogan ha catturato la mia attenzione, diventando da allora il faro del mio stile di vita. Tutto è iniziato tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80, quando, varcando la soglia della discoteca SPLASH DOWN, rimasi estasiato dal gioco di luci e dal Disc-Jockey, il vero maestro di cerimonie di quella tribù danzante. Fu in quel momento che decisi di voler essere io a comandare quella cabina di comando.

L’Evolvere della Musica e della Moda

Nei vivaci anni ’80, iniziai la mia avventura musicale, suonando dischi che avevano segnato il decennio precedente, dalla Disco-Music alle prime produzioni Italo-Dance, che riscuotevano successo in tutta Europa. Ho assistito ai cambiamenti nella musica e nella moda, passando dai volumi larghi e multicolor degli anni ’70, al fit geometrico e monocromatico degli anni ’80, influenzato dalla NEW WAVE inglese.

Con l’avvento degli anni ’90, è esplosa la HOUSE MUSIC, originaria di un locale di Chicago, il Warehouse Club. La mia fortuna mi ha portato al WAG’S CLUB di Londra dove Tim Simenon (BOMB THE BASS) presentava BEAT DIS, il disco icona della nuova musica, in un’epoca dominata dalla moda industriale e dal post punk.

Life is music, music is my life!

 

 

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