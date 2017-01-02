La Befana arriva in treno alla stazione FS di S.Caterina
Appuntamento il 4 gennaio a Palazzo San Giorgio per la conferenza stampa dell'iniziativa organizzata da Incontriamoci Sempre per il Volontariato
02 Gennaio 2017 - 09:47 | di Redazione
Mercoledi 4 gennaio 2017 ore 11,00 ,presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, presso Palazzo S.Giorgio, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della “Befana arriva in Treno”, organizzato dall`Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato.
Sara` presente il Presidente del Consiglio Comunale DEMETRIO DELFINO.
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