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Grande successo per il torneo piccole pesti dell’ASC

Sport, divertimento e solidarietà all'edizione I colori del Natale del torneo Piccole Pesti: raccolti fondi, beni e alimenti per il Centro aiuto alla vita

10 Gennaio 2017 - 14:22 | di Redazione

Torneo Piccole Pesti di ASC Reggio Calabria, edizione I colori del Natale

Si è svolta in una cornice straordinaria l’edizione “i colori del Natale” del rinomato torneo Piccole Pesti firmato ASC Reggio Calabria città metropolitana.
Una giornata meravigliosa in cui lo splendido sole sembra premiare la manifestazione alimentata dal nobile intento solidale di sostenere l’associazione “Centro aiuto alla vita”.

Oltre al contributo economico donato all’associazione tramite il torneo, i genitori dei piccoli partecipanti hanno provveduto a donare anche beni e alimenti per allietare il Natale dei bimbi meno fortunati. Tanto divertimento, aria di festa, un contesto amichevole, il profumo e la bontà della crispelle di molteplici gusti fatte al momento hanno reso la giornata unica e indimenticabile.

Viva lo Sport! è svolta in una cornice straordinaria l’edizione “i colori del Natale” del rinomato torneo Piccole Pesti firmato ASC Reggio Calabria città metropolitana.
Una giornata meravigliosa in cui lo splendido sole sembra premiare la manifestazione alimentata dal nobile intento solidale di sostenere l’associazione “Centro aiuto alla vita”.

Oltre al contributo economico donato all’associazione tramite il torneo, i genitori dei piccoli partecipanti hanno provveduto a donare anche beni e alimenti per allietare il Natale dei bimbi meno fortunati. Tanto divertimento, aria di festa, un contesto amichevole, il profumo e la bontà della crispelle di molteplici gusti fatte al momento hanno reso la giornata unica e indimenticabile.

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