4 Ristoranti, Alessandro Borghese arriva in città: ‘Reggio è pazzesca!’ – VIDEO

Alessandro Borghese è arrivato a Reggio Calabria. Ad annunciarlo è proprio lo chef, nelle sue storie Instagram, appena atterrato con la troupe del programma 4 Ristoranti, pronto a raccontare sapori e identità del territorio. Alle sue spalle un aereo Ryanair ed il vento che soffia impetuoso, come solo nello Stretto sa fare:

“Siamo atterrati a Reggio Calabria per una nuova puntata di 4 Ristoranti! Saranno quattro giorni calabresi intensissimi”.

Il racconto prosegue poi dal centro città. Il conduttore si è mostrato tra saluti alla troupe, accenti imitati e sorrisi con i passanti, confermando ancora una volta il suo stile diretto e giocoso. Per la città è un’occasione di visibilità importante: 4 Ristoranti è uno dei format culinari più seguiti in Italia e ogni puntata porta con sé una forte spinta turistica e d’immagine.

“Guardate che meraviglia. Questo è il chilometro più bello d’Italia! Reggio Calabria è pazzesca! Qui si mangia bene, c’è un po’ di mare, un po’ di terra. È un posto figo”.

Borghese si è soffermato anche sullo scenario davanti allo Stretto, elogiando mare, sole, storia e citando anche i Bronzi di Riace.

Intanto cresce l’attesa: quali saranno i quattro ristoranti in sfida? La produzione mantiene il riserbo, ma in città è già partito il tam tam.

La Calabria continua a essere al centro dell’attenzione del mondo gastronomico televisivo. Solo pochi giorni fa un altro volto noto, Bruno Barbieri, ha celebrato la regione dopo un viaggio in Sila, parlando di accoglienza autentica e sapori unici. Ora tocca a Borghese, pronto a esplorare cucina e tradizioni reggine.

Per quattro giorni, occhi — e forchette — puntati sulla città sullo Stretto. Reggio si prepara a raccontarsi attraverso la sua tavola. E, come dice Borghese, “attenzione, perchè il mio voto può confermare o ribaltare la situazione”.