50 anni senza Tenco. Parole, immagini e musica
Sabato 4 marzo allo Spazio Open di Reggio Calabria parole, immagini e musica per ricordare il cantautore a cinquant'anni dalla scomparsa: ingresso libero
02 Marzo 2017 - 09:28 | di Vincenzo Comi
Sabato 4 marzo ore 18:00, presso lo Spazio Open (in Via Filippini 23/25, Angolo Giudecca a Reggio Calabria), si terrà l’evento “50 anni senza Tenco. Parole, immagini e musica”, organizzato dalla Cooperativa Sociale Open.
Un viaggio dentro il mondo di questo intenso cantautore italiano, con la collaborazione di Bruno D’Agostino e del maestro Pino Puntorieri.
L’ingresso è libero.
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