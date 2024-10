50° Bronzi di Riace, tutti gli eventi in programma: ‘Facciamoli conoscere al mondo’

Numerose le attività in programma, le mostre, i convegni e gli eventi

Il Comitato di coordinamento interistituzionale per il 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace toglie il velo sul logo e il programma degli eventi che faranno da cornice all’importante celebrazione.

A questa prima conferenza stampa ne seguirà un’ulteriore a Roma, estesa alla stampa nazionale ed estera, alla presenza dei Ministri dei settori coinvolti, nella quale sarà presentato un articolato piano di promozione, comunicazione ed eventi internazionali, che si concluderanno nel mese di dicembre 2022.

Presenti al tavolo Ninni Tramontana, presidente Camera di Commercio Rc, Giusy Princi, vice presidente della Regione Calabria, Paolo Brunetti, sindaco f.f. Comune di Reggio Calabria, Carmelo Versace, sindaco f.f. Città Metropolitana di Rc, Antonio Trifoli, sindaco di Riace e infine il padrone di casa Carmelo Malacrino, direttore del MarRc.

Nel programma di eventi illustrato da Giusy Princi, le Attività di valorizzazione culturale (mostre ed eventi che si terranno in riva allo Stretto) il programma di Promozione di eventi culturali nel territorio della Città Metropolitana, l’Attività di divulgazione storico – culturale che prevede (tra gli eventi) un un Gran Galà dedicato ai Bronzi di Riace presso l’Ambasciata Italiana a Vienna, e il Convegno Internazionale «I Bronzi di Riace, 50 anni di studi e ricerche» e la realizzazione di un volume illustrato.

Gli altri eventi

VIAGGI DI ISTRUZIONE INTRAREGIONALI per gli istituti scolastici calabresi con meta privilegiata la Città Metropolitana di Reggio Calabria, su pacchetti turistici integrati elaborati da operatori turistici qualificati (Contributo destinato ai partecipanti nell’ambito del

Turismo scolastico regionale)

DIVULGAZIONE IN TUTTE LE SCUOLE D’ITALIA dei pacchetti turistici con itinerari culturali legati ai bronzi di

riace e alla magna grecia per il tramite del ministero dell’istruzione

ISTITUZIONALIZZAZIONE DELLA «BRONZI DAY SCHOOL AND UNIVERSITY » – giornata interamente dedicata alla promozione dei Bronzi di Riace all’interno di tutte le scuole e università presenti sul territorio nazionale – con il coinvolgimento del Ministero dell’Istruzione e dell’Università;

CONTEST di progettazione promosso dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria rivolto a studenti universitari (Maggio-Luglio 2022).

CONCORSO DI IDEE in Collaborazione con Poste Italiane. Il Concorso è rivolto ai giovani under 20, chiamati a riflettere sul tema del

“ritrovamento” e a produrre le “cartoline dei millennials”, utilizzando i social di foto-video scrittura più̀ famosi.

Servizi per visitatori e turisti

Il Comune di Reggio Calabria attiverà i seguenti servizi:

• Video mapping animato effetto 3d su palazzi istituzionali presenti

nella Città

• Intensificazione delle corse del bus cabrio

• Servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica nella Città

• Progetto Sunoicheo – animazione del circuito delle aree

archeologiche con visite guidate

La Camera di Commercio di Reggio Calabria ha coordinato i lavori dei club di prodotto per la costruzione di PACCHETTI TURISTICI dedicati ai Bronzi. Sono 20 gli itinerari di varia durata, resi già disponibili, dedicati ai Bronzi di Riace e finalizzati a far conoscere le grandi ricchezze culturali, naturalistiche ed enogastronomiche del territorio reggino.

NOTTI D’ESTATE AL MArRC. A partire dal 2 luglio e per tutta l’estate riprenderanno le aperture serali per tre ore in continuità, ogni giovedì e sabato dalle 20.00 alle 23.00 La Città Metropolitana promuoverà la brandizzazione dei bus cittadini e metropolitani, acquisizione video del territorio con focus su siti culturali e sul MArRC.

ATTIVITÀ COLLATERALI al piano di promozione e comunicazione, nazionale e internazionale.

PROIEZIONI IN GRANDI STAZIONI dei Bronzi su video-wall. Maggio – Dicembre 2022 (Roma – Milano)

SCREEN PROMOZIONALE DEI BRONZI NEI GRANDI AEROPORTI Maggio

– Dicembre 2022;

BRANDIZZAZIONE DELLE 21 TAPPE DEL GIRO D’ITALIA Maggio 2022;

SALONE DEL LIBRO DI TORINO ( 19 /23 Maggio 2022) – Stand dedicato ai Bronzi di Riace ed eventi culturali mirati all’interno del padiglione Calabria nell’ambito delle cinque giornate.

OPERA LIRICA CAPOLAVORO DI FRANCESCO CILEA, ADRIANA LECOUVREUR Interpreti principali : Maria Agresta, reduce dalla Scala di Milano con la stessa opera; Michele Fabiano, tenore di fama internazionale (originario di Scilla) – Teatro Francesco Cilea, Reggio Calabria – Dicembre 2022;