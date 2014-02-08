50 sfumature di grigio: in anteprima la locandina del film
In anteprima la locandina con la tag line dell'atteso adattamento di Cinquanta sfumature di grigio, con Dakota Johnson e Jamie Dornan
08 Febbraio 2014 - 20:16 | di Redazione
di Laura Maria Tavella – La tag line della locandina recita: “Mr. Grey è pronto a riceverla”.Inizia così la promozione dell’atteso adattamento del best seller di E.L. James, “Cinquanta sfumature di grigio”, che sarà portato sul grande schermo da Sam Taylor-Johnson e che vedrà l’attrice Dakota Johnson nei panni della protagonista femminile Anastasia Steele e l’attore Jamie Dornan nei panni di Christian Grey.ll film arriverà nelle sale americane il 13 Febbraio 2015 e cresce già l’attesa per scoprire quanto del best-seller sarà riportato anche sul grande schermo.
Intanto, crescono i numeri del best seller e dei suoi sequel (“Cinquanta sfumature di nero” e “Cinquanta sfumature di rosso”): l’intera serie ha venduto oltre 70 milioni di copie in tutto il mondo e i diritti sono stati venduti in 37 paesi.
Una curiosità? Nel cast sarà presente anche la cantante Rita Ora, nei panni di Mia Grey, sorella del protagonista!
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