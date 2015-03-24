70 anni di Eric Clapton

Il 30 marzo il chitarrista compie 70 anni: in arrivo una raccolta di 51 brani e due concerti al Madison Square Garden

di Antonio Cormaci – Icona intramontabile, genio del rock e della chitarra, Eric Clapton ha rappresentato la fonte di ispirazione per milioni di musicisti, un compendio di eccezionale tecnica chitarristica e di straordinarie intuizioni musicali in termini di riff rimasti celebri sebbene l’incedere del tempo.

Eric Clapton rappresenta quello che, senza timore, possiamo definire un dio del rock.

In occasione dei suoi 70 anni è prevista la pubblicazione di una raccolta dei suoi più grandi successi. La nota casa discografica Reprise Records ha deciso di omaggiare Eric Clapton con una maestosa produzione discografica, annunciando il rilascio di “Forever Man” il 28 aprile 2015 in vari formati, tra cui uno composto da 3 dischi, un pacchetto con doppio CD, un vinile 2-LP set e in versione digitale.

Il formato di tre dischi include 51 tracce e materiale che abbraccia tre decenni, tra cui brani in studio su un disco, canzoni dal vivo su un secondo disco e pezzi a tema blues nel terzo cd. Insomma, una vera e propria biografia musicale che abbraccia tutti i periodi musicali del grande rockman.

Clapton compirà 70 anni il 30 marzo e, come gustosa ciliegina sulla torta per il palato dei fans, ha annunciato che festeggerà con due concerti al Madison Square Garden di New York il 1 ° e il 2 maggio 2015.

Di certo non sarà il solo a festeggiare qualcosa!