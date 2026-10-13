Gli 80 anni della Fipav. Panuccio: ‘Scelti cinque grandi personaggi del volley reggino’

Anche Reggio Calabria ha partecipato alle celebrazioni nazionali riguardanti gli 80 anni di storia della Fipav in Italia, rendendo omaggio a chi ha contribuito alla crescita e alla diffusione della pallavolo sul territorio. Abbiamo sentito il presidente del Comitato territoriale Domenico Panuccio: “80 ancora sono pochi, ce ne sono molti altri da trascorrere insieme. Abbiamo individato insieme alla Fipav nazionale cinque personaggi che hanno contribuito in maniera notevole allo sviluppo della pallavolo nella città di Reggio e in tutta la Calabria. Sono stati raggiunti traguardi a livello nazionale inaspettati ma assolutamente meritati per come si è lavorato in tutti questi anni. Quelli che sono stati da noi individuati hanno dato moltissimo. Penso a Peppino Cormaci che ha diretto il comitato territoriale per 35 anni, il professore Falcone che non ha bisogno di presentazioni, il professore Tigano, Tommaso Laurendi che ha 52 anni di storia con la sua Elio Sozzi e le tantissime atlete lanciate nel panorama nazionale e poi Mario Ceruso che a Cinquefrondi è stato il pioniere della pallavolo”.

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