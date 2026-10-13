FIPAV, 80 anni di storia e passione: a Reggio Calabria la celebrazione della pallavolo tra ricordi e riconoscimenti

Ottant’anni di storia, sport, sacrifici e passione. La Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) festeggia nel 2026 un anniversario importante, ripercorrendo le tappe di un percorso che ha accompagnato intere generazioni di atleti, allenatori, dirigenti e appassionati. Anche Reggio Calabria partecipa alle celebrazioni nazionali, rendendo omaggio a chi ha contribuito alla crescita e alla diffusione della pallavolo sul territorio.

L’evento, promosso dal Comitato Territoriale FIPAV Reggio Calabria, si è svolto lunedì 12 ottobre, alle ore 17, presso l’Università Mediterranea, Dipartimento di Agraria, nell’Aula Seminari intitolata al professor Francesco Saverio Nesci.

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L’iniziativa si inserisce nel programma di manifestazioni organizzate dalla Federazione per celebrare gli 80 anni dalla sua fondazione, con appuntamenti distribuiti su tutto il territorio nazionale. Un’occasione non soltanto per ricordare i risultati sportivi, ma soprattutto per valorizzare il lavoro di coloro che, attraverso l’impegno quotidiano nelle società, nelle palestre e sui campi da gioco, hanno contribuito a far crescere il movimento pallavolistico.

Al centro della celebrazione reggina, infatti, il riconoscimento a cinque figure che hanno lasciato un segno nella storia della pallavolo della provincia di Reggio Calabria, contribuendo alla formazione di atleti e alla promozione dei valori dello sport. Tra i premiati anche due personalità ricordate alla memoria, a testimonianza di un’eredità sportiva e umana che continua a vivere nel territorio.

I cinque riconoscimenti della FIPAV Reggio Calabria

Giuseppe Cormaci (alla memoria), già presidente del Comitato Provinciale FIPAV di Reggio Calabria.

(alla memoria), già presidente del Comitato Provinciale FIPAV di Reggio Calabria. Franco Tigano (alla memoria), fondatore e tecnico della Pallavolo Palmi.

(alla memoria), fondatore e tecnico della Pallavolo Palmi. Antonino Falcone , tecnico della Mangiatorella, formazione femminile che ha militato in Serie A1.

, tecnico della Mangiatorella, formazione femminile che ha militato in Serie A1. Mario Ceruso , presidente della Pallavolo Jolly Cinquefrondi.

, presidente della Pallavolo Jolly Cinquefrondi. Tommaso Laurenda, presidente della Elio Sozzi Reggio Calabria.

Cinque protagonisti che, in epoche e ruoli differenti, hanno contribuito a costruire la storia della pallavolo reggina, favorendo lo sviluppo delle società sportive e la diffusione di questa disciplina. A impreziosire la manifestazione anche la presenza di Bruno Gurnari, già atleta e tecnico di livello nazionale, scelto come testimonial dell’evento.