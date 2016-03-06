Bagnara: ‘Pari Oppurtunità e Contrasto alla Violenza’
Un convegno a Bagnara Calabra dedicato a pari opportunità, lavoro e contrasto alla violenza per la Giornata Internazionale della Donna
06 Marzo 2016 - 11:13 | di Redazione
Lunedì 7 Marzo alle ore 17.30, presso la sala Palma d’Oro a Bagnara Calabra, l’Associazione TourismProject in collaborazione con la Società Operaia Mutuo Soccorso di Bagnara Calabra, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, organizza il Convegno “Pari Oppurtunità – un 8 Marzo per Lavoro e Contrasto alla Violenza”.
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