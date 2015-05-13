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A Chianalea il I° Raduno fotografico “Chianalea 2015: il più bel balcone fiorito”

Il borgo di Chianalea diventa set per gli appassionati di fotografia: al via la prima edizione del raduno dedicato ai balconi fioriti

13 Maggio 2015 - 09:57 | di Redazione

Chianalea di Scilla, il borgo sulla costa reggina

Il raduno fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dall’Associazione 4ENERGY, ed invita a raccontare, attraverso immagini, le bellezze tipiche dei balconi fioriti di uno dei luoghi più suggestivi della costa reggina, il borgo di Chianalea.

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