A Chianalea il I° Raduno fotografico “Chianalea 2015: il più bel balcone fiorito”
Il borgo di Chianalea diventa set per gli appassionati di fotografia: al via la prima edizione del raduno dedicato ai balconi fioriti
13 Maggio 2015 - 09:57 | di Redazione
Il raduno fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dall’Associazione 4ENERGY, ed invita a raccontare, attraverso immagini, le bellezze tipiche dei balconi fioriti di uno dei luoghi più suggestivi della costa reggina, il borgo di Chianalea.
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