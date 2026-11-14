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Calabria, genitori separati: 156 ammessi al contributo affitto. Nel 2027 fondo rafforzato a 50 mln

Per Salvini, "i dati dimostrano la necessità di sostenere situazioni di fragilità che troppo spesso non trovano spazio nelle misure tradizionali"

14 Novembre 2026 - 11:35 | Comunicato stampa

Alloggi popolari di edilizia residenziale pubblica a Reggio Calabria, foto d'archivio

Sono 156 i genitori separati o divorziati calabresi ammessi alla prima misura sperimentale per il sostegno abitativo voluta dal ministro Matteo Salvini, per un totale di 308.887,51 euro.

A livello nazionale sono 7.402 gli ammessi e l’88% è costituito da cittadini italiani. L’accesso si basa sul reddito IRPEF fino a 35mila euro e non sull’ISEE, permettendo così di raggiungere anche quella fascia grigia di famiglie che può trovarsi in difficoltà dopo una separazione.

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Per Salvini, i dati dimostrano la necessità di sostenere situazioni di fragilità che troppo spesso non trovano spazio nelle misure tradizionali.

Tutti i contributi saranno erogati entro dicembre. Per il 2027 il Fondo sarà rafforzato da 20 a 50 milioni di euro.

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