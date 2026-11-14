Reggio, Giudice di Pace riammesso in servizio: arriva il decreto del Ministero

Torna in servizio il giudice di pace di Reggio Calabria, Francesco Palermo. A disporne la riammissione è un decreto del ministro della Giustizia del 5 novembre 2026.

Una svolta nella lunga vicenda giudiziaria che ha coinvolto il magistrato reggino, destinatario di un provvedimento di revoca delle funzioni giudiziarie in seguito alle contestazioni riguardanti alcune sentenze sulle multe elevate dall’autovelox della sopraelevata del porto di Reggio Calabria.

Dopo la battaglia giudiziaria condotta dall’avvocato Fabio Maria Sarra e la pronuncia favorevole del Consiglio di Stato dello scorso agosto, arriva dunque il provvedimento ministeriale che sancisce il ritorno in servizio del magistrato.

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La soddisfazione dell’avvocato Sarra

A esprimere soddisfazione per il provvedimento ministeriale è l’avvocato Fabio Maria Sarra, che ha assistito il giudice Palermo nelle diverse fasi del contenzioso giudiziario.

“Il giusto riconoscimento ad un uomo prima e ad un professionista poi, destinatario di un provvedimento gravemente lesivo della propria dignità. La giustizia, anche se a volte con ritardo, comunque interviene”.

Il caso delle multe dell’autovelox al porto di Reggio Calabria

La vicenda, seguita nel dettaglio da CityNow, risale al novembre del 2021, quando l’allora presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria, Luciano Gerardis, formalizzò le prime contestazioni nei confronti del giudice Palermo.

All’origine del procedimento le segnalazioni del comandante della Polizia Locale, Salvatore Zucco, relative ad alcune sentenze di annullamento delle multe per eccesso di velocità rilevato attraverso l’autovelox della sopraelevata del porto.

Contestazioni che avevano portato alla decisione del Consiglio Superiore della Magistratura di disporre la decadenza del giudice dall’incarico.

Palermo aveva sempre respinto gli addebiti, rivendicando la correttezza del proprio operato. La difesa aveva inoltre evidenziato la sproporzione del provvedimento, sottolineando come le contestazioni riguardassero appena sei sentenze a fronte di oltre 3.900 procedimenti trattati dal magistrato tra il 2014 e il 2025.

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La pronuncia del Consiglio di Stato

Il primo importante risultato della battaglia giudiziaria era arrivato lo scorso 4 agosto, quando il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 3335/2026, aveva sospeso gli effetti della sentenza del TAR del Lazio, aprendo la strada al reintegro del magistrato.

Tra le argomentazioni sostenute dall’avvocato Sarra, anche la contraddittorietà del provvedimento di revoca rispetto al giudizio di idoneità espresso dallo stesso CSM nel 2023.

Entrato nella magistratura onoraria nel 1992 e giudice di pace dal 2001, Francesco Palermo vanta oltre trent’anni di attività giudiziaria.

A distanza di oltre tre mesi dalla pronuncia del Consiglio di Stato, il decreto del ministro della Giustizia sancisce ora la riammissione in servizio del magistrato reggino.