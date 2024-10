A Cosenza e Catanzaro due incontri con il Prof. Portale per scoprire tutte le novità IVA

I due eventi si inseriscono in un calendario dedicato a professionisti ed esperti del settore, ma anche per tutti coloro che vogliono conoscere le novità legate all’IVA

Si terranno a Cosenza e a Catanzaro i prossimi incontri organizzati da Giuffrè Francis Lefebvre, leader in Italia nell’editoria professionale nelle aree legale e fiscale, per approfondire le ultime novità legislative nazionali e comunitarie in materia di IVA.

Agenda:

COSENZA

13 febbbraio dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Associazione degli Industriali Via Guglielmo Tocci 2/c.

CATANZARO

14 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Hotel Guglielmo di Catanzaro, Via A. Tedeschi n. 1.

I due eventi si inseriscono in un calendario di ventidue date, diventato ormai un appuntamento imperdibile per i professionisti e gli esperti del settore, ma anche per tutti coloro che vogliono conoscere le novità legate all’IVA.

A fare da Cicerone nei meandri e nelle novità legislative il prof. Renato Portale, tra i massimi esperti italiani in materia e autore del manuale edito da Giuffrè Francis Lefebvre “IVA – Imposta sul Valore Aggiunto 2019”.

Il prof. Portale nel corso degli incontri di questo tour che fa tappa in tutta Italia, offre una consulenza e un aggiornamento gratuito sul regime fiscale in materia di IVA.

La partecipazione all’evento, oltre a riconoscere crediti formativi ai commercialisti, è un’occasione unica per scoprire e approfondire le norme di ultima applicazione sulla fatturazione elettronica, le nuove regole di registrazione e detrazione dell’IVA per le fatture emesse e ricevute, i voucher e buoni merce emessi dal 2019, le semplificazioni fiscali e le novità relative all’IVA contenute nella Legge di Bilancio 2019.

Tra i tanti argomenti, sotto la lente di ingrandimento la cosiddetta “flat tax”, il nuovo regime forfettario previsto nella Legge di Bilancio 2019 che stabilisce una tassa fissa del 15% per tutti i lavoratori autonomi che guadagnano fino a 65mila euro l’anno.

RENATO PORTALE

Renato Portale, dottore commercialista iscritto all’ordine di Lecco, revisore contabile, tributarista iscritto all’Albo Nazionale e giornalista pubblicista, è uno dei massimi esperti in Italia della disciplina IVA. Il prof. Portale è uno storico autore di Giuffrè Francis Lefebvre, con cui ha pubblicato diversi volumi sul tema.

Dall’anno accademico 2013-2014 è professore a contratto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di Economia, per l’insegnamento nella materia Cessioni intracomunitarie IVA nel Master Universitario di II livello in Diritto Tributario. Insegna, inoltre, presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze.

EVENTO

La partecipazione all’evento è gratuita. Per iscriversi basta collegarsi al portale internet www.odcec-ra.it, sezione “FPC – Iscrizione Eventi Formativi”. La partecipazione all’evento consente di maturare quattro crediti formativi ai fini dell’assolvimento all’obbligo della F.P.C.

Giuffrè Francis Lefebvre (GFL) è leader in Italia nell’editoria professionale nelle aree legale e fiscale. GFL è parte del Gruppo internazionale Lefebvre Sarrut e nel luglio 2018 ha incorporato la storica casa editrice Giuffrè Editore, fondata a Milano nel 1931, e Memento Francis Lefebvre, da oltre 25 anni specializzata nella produzione di volumi e supporti digitali per i professionisti legali e tributari, con più di 50 mila clienti solo in Italia.

Oltre al catalogo cartaceo di oltre 15.000 volumi e 40 periodici specialistici, Giuffrè Francis Lefebvre edita la banca dati giuridica online (DeJure) più utilizzata negli gli studi legali italiani, realizza corsi di formazione in aula e online accreditati dal Consiglio Nazionale Forense e dal CNDCEC, produce software per la trasmissione telematica degli atti alle cancellerie e per la gestione dello studio legale (Cliens), pubblica 19 portali tematici online negli ambiti del diritto, del lavoro e del fisco (Fiscopiù ilFamiliarista ilPenalista, etc).