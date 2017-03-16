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A Cosenza una #MARCIAIMMENSA

Nel penultimo giorno di FieraInMensa una marcia colorata e pacifica attraversa Cosenza per ribadire il diritto di tutti i migranti ad essere accolti

16 Marzo 2017 - 11:14 | di Vincenzo Comi

Immagine per la #MARCIAIMMENSA di Cosenza durante FieraInMensa

Nel penultimo giorno di FieraInMensa una grande marcia colorata e pacifica sfilerà per la città. Un abbraccio Ideale della Cosenza solidale ai nostri fratelli e amici che arrivano dall’altra parte del Mediterraneo.

La Fiera diventa luogo di incontro e accoglienza, Cosenza è da sempre città di solidarietà. Il 18 sarà una marcia per e non contro. Una marcia PER ribadire il diritto di tutti i migranti ad essere accolti, PER le politiche della buona accoglienza ma soprattutto PER la buona inclusione, PER la libertà di movimento in Europa. Una marciaimmensa PER i diritti irrinunciabili di ogni migrante.

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La marcia simbolicamente si concluderà in piazza Bilotti nel cuore della città con un momento di festa e abbraccio tra i cosentini e i migranti giunti in fiera con le loro bancarelle. Raduno ore 19.00 Piazza Mancini (Due Fiumi).
Durante la marcia musica a cura di Africa djembefolalou. Conclusione Piazza Bilotti con cena e musica in piazza a cura di Africa djembefolalou.

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