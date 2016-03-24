A Cosenza una mostra sulle copertine della rivista francese Charlie Hebdo

di Laura Maria Tavella – Saranno in mostra, dal 9 Aprile a Cosenza, le migliori cover disegnate da Coco, Riss, Luz, Charb, Chaterine, Wolinsky, Tignous, Honore, Reiser, Gèbè per la rivista francese Charlie Hebdo.

La mostra al Museo del Fumetto di Cosenza

Il Museo del Fumetto di Cosenza sarà la cornice di un percorso espositivo dedicato alla satira politica, da sempre tratto distintivo della linea editoriale della rivista francese, ripercorrendone la storia, dal 1970 in poi, da quando il giornale prese il nome attuale,Charlie Hebdo, che deve il nome “Charlie” alle strisce a fumetti dei Peanuts, il cui protagonista è Charlie Brown, e il nome “Hebdo” all’ abbreviazione di hebdomadaire, “settimanale”.

Il 9 aprile, giorno di apertura della mostra al pubblico, il Museo del Fumetto ospiterà inoltre l’incontro con Marika Bret, redattrice, e Coco, disegnatrice della rivista francese.

L’incontro e il libro postumo di Charb

Nel corso dell’incontro, al quale parteciperanno Paolo Butturini e Carlo Maria Parisi della Fnsi, verrà presentato il libro, postumo, di Charb, storico direttore della testata francese, dal titolo “Ridete, per Dio” – Piemme Edizioni.

Ad accompagnare le due redattrici della rivista francese, a partire dalle ore 17.30, un fitto programma di incontri e performance, omaggio alla libertà di pensiero e di espressione, offerto da artisti e musicisti cittadini. Le attività del Museo del Fumetto sono a cura di Cluster Società Cooperativa.

La mostra su Charlie Hebdo è stata realizzata con il patrocinio di Institut français d’Italie e Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

Una mostra da non perdere,dunque, per raccontare anni di storia di cultura e giornalismo, fino all’ attacco terroristico del 7 gennaio 2015, in cui venne ucciso il fumettista Charb.