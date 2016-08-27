A Filadelfia il Kantiere Kairòs per i festeggiamenti di Santa Barbara

Dopo l’entusiasmante esibizione della Christian band nel vibonese lo scorso gennaio, Filadelfia ospita una tappa estiva de Il SOFFIO TOUR: martedì 30 agosto il Kantiere Kairòs si esibirà in Piazza Mons. Serrao alle ore 22.00, all’interno del programma della festa in onore di Santa Barbara, patrona di Filadelfia.

Il Soffio Tour a Filadelfia

Durante la serata gli operai musicisti della band presenteranno, insieme ad alcune nuove composizioni, il loro album IL SOFFIO, che racchiude 14 brani, disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e sulle principali piattaforme streaming.

Questa la tracklist dell’album Il Soffio: Mio Re, La Tua volontà, Liberami (feat. Fil Mama), Galilea, Stella, Cemento Armato, Il Soffio, Dignitosa, Cuore Sacro, Io confesso, Il pozzo, Toccami il cuore, Grazie, In ogni volto (feat. Rosa Martirano).

Il nuovo brano inedito

A questo link è possibile inoltre ascoltare il nuovo brano inedito Basta farlo (Misericordia) scritto dalla Christian band in occasione dell’Anno Santo della Misericordia: https://www.youtube.com/watch?v=XsSgCPGa22s

«Se provi davvero a capire / chi non si aspetta più niente di buono dal mondo / il tuo pensiero si fa / già misericordia / misericordia – canta Antonello Armieri, autore del brano, cantante e chitarrista, e racconta – E’ un granello di buona volontà piantato nel terreno della nostra miseria che permette la fioritura della Misericordia di Dio. Basta poco, ma basta farlo».

Musica e spiritualità sul palco

Sul palco de Il SOFFIO TOUR l’intesa assoluta che mescola musica e spiritualità con Antonello Armieri (voce e chitarra acustica), Davide Capitano (basso), Gabriele Di Nardo (batteria), Roberto Sasso (tastiere) e Giuseppe Di Nardo (chitarre).

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Note biografiche

Il KANTIERE KAIRÒS è una Christian Band nata dall’incontro nel 2008 tra il cantautore Antonello Armieri, voce e chitarra acustica, e Giuseppe Di Nardo, chitarrista e arrangiatore. Al duo in seguito si sono aggiunti Gabriele Di Nardo, batteria; Davide Capitano, basso e Roberto Sasso, tastiere. Tutti uniti dall’esigenza di esprimere, con la loro musica, la quotidiana conversione all’amore di Dio, facendosi strumento per l’incontro con il Signore. Il termine Kairòs, dal greco “momento propizio” o “tempo di grazia”, segna il lavoro di un cantiere che desidera dare il proprio contributo in questo tempo in cui c’è bisogno di «uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 20).

Dal disco d’esordio all’anno giubilare

Nell’aprile 2015 pubblicano il loro disco d’esordio Il Soffio – che presentano live con Il Soffio Tour – anticipato dal singolo La Tua Volontà che riporta in radio la Christian Music. Nello stesso anno escono i singoli Stella e Cuore Sacro, mentre a marzo del 2016 il Kantiere Kairòs torna in radio con il singolo Galilea.

Nel 2016, in occasione dell’anno giubilare, la band pubblica il brano inedito Basta farlo (Misericordia) scritto dopo un suggerimento del vescovo della diocesi di Cassano allo Ionio S.Ecc. Mons. Francesco Savino. Brano che la Pastorale Giovanile dell’arcidiocesi di Cosenza – Bisignano sceglie come descrizione alternativa alle opere di Misericordia, sostenendo l’incisione del pezzo e scegliendolo come inno della Giornata della Gioventù | Lorica 2016.

Fra le varie date, la band ha suonato a maggio del 2015 a Cosenza al Festival della Comunicazione, l’iniziativa nazionale patrocinata dal Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali e dal Pontificio Consiglio della Cultura e a gennaio del 2016 a Paola per Giornata Regionale della Gioventù organizzata dalla Consulta regionale di Pastorale Giovanile e promossa dalla Conferenza Episcopale Calabra. Ogni tappa del tour è per la band, oltre che un concerto, anche un momento importante di incontro col proprio pubblico, fin dall’inizio molto affettuoso. Un pubblico che accompagna con l’entusiasmo dei cori da stadio ogni concerto, accrescendo sempre lo stupore dei musicisti. Inoltre una tappa del tour molto significativa è avvenuta a marzo 2016, quando durante la settimana santa la band si è esibita nell’Istituto penitenziario di Cosenza.