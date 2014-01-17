A lezione di cinema con Gabriel Garko. Il Liceo ‘Da Vinci’ presenta il progetto “Cinema Lab”.

Domani pomeriggio alle ore 14:30 si terrà la conferenza stampa presso il Liceo scientifico Leonardo da Vinci per la presentazione del progetto “Cinema Lab”, patrocinato dalla Provincia di Reggio Calabria e dalla Regione Calabria , rivolto a tutti i ragazzi del Liceo che vogliono conoscere, attraverso gli insegnamenti di registi, scrittori, attori ed altri professionisti il mondo del cinema.

Gli ospiti della cerimonia di presentazione

Alla cerimonia di presentazione saranno presenti, oltre il dirigente scolastico della scuola promotrice del progetto, Giuseppina Princi, Giovanni Verduci vice presidente della Provincia, Edoardo Lamberti-Castronuovo Assessore alla Cultura e Legalità, Tilde Minasi Consigliere regionale. In rappresentanza del cinema italiano: GABRIEL GARKO (attore), GIANNI DIOTAJUTI (maestro di dizione e recitazione), LUIGI PARISI (regista), LUIGI BOCCIA (regista/sceneggiatore/ scrittore) , VALERIO MORIGI (attore), SARA CIMADAMORE (attrice), VICTORIA LARCHENKO (attrice), SIMONE LIJOI (attore), GLENDA LA ROCCA(pittrice/truccatrice)Tutti personaggi di primo piano del mondo del cinema italiano e internazionale ai quali si uniranno nel corso del progetto nomi altisonanti come ASIA ARGENTO (attrice), SERENA AUTIERI (Attrice), GABRIELE SALVATORES (regista) ed ERRI DE LUCA (regista). Tutti parteciperanno gratuitamente come docenti alla realizzazione del percorso, articolato in 56 ore di lezione destinate ai ragazzi del liceo, finalizzate alla scrittura, recitazione e regia che si concluderà con la realizzazione da parte dei ragazzi di un cortometraggio, Il Progetto, indirizzato agli alunni del liceo, mira allo sviluppo dell’arte e della tecnica cinematografica attraverso la ricerca, la sperimentazione, la produzione, l’attività di alta formazione, perfezionamento e aggiornamento, si propone di far apprendere il linguaggio del cinema e i modi di rappresentazione della realtà: come dare forma alle idee, come scriverle, come muovere la macchina da presa, come diventare attori e dirigere gli attori per esprimere compiutamente sensazioni, concetti, sentimenti.”

Cinema Lab” si articola in tre fasi distinte:1) GENNAIO 2014: Seminario di un giorno durante il quale gli addetti al settore (registi, attori, sceneggiatori, ecc.) presenteranno agli alunni coinvolti il percorso formativo.

2) GENNAIO/GIUGNO 2014: Corso extracurriculare di 56 ore che si terrà presso l’istituto con docenti esperti, coadiuvati dai docenti dell’istituto e da altre figure professionali presenti sul territorio.

3) LUGLIO 2014: Gran Galà in cui verranno presentati i cortometraggi e verrà premiata l’opera migliore, alla presenza di professionisti del mondo del cinema e della televisivo.

Il percorso didattico di 56 ore

Il PERCORSO DIDATTICO si svilupperà in 56 ore con una parte teorica e una parte pratica consistente in un “laboratorio” in cui i ragazzi impareranno ad utilizzare le attrezzature cinematografiche e le varie tecniche (ripresa, recitazione e scrittura), con l’obiettivo finale della realizzazione di diversi cortometraggi.

Sono previsti tre percorsi:1) CORSO GENERALE (Gennaio/Marzo) nel quale si affrontano tutte le tematiche e gli aspetti legati alla realizzazione di un film:- Regia (I): produzione, fotografia, riprese, post-produzione ed effetti visivi.- Recitazione (I): recitazione e doppiaggio.- Scrittura (I): il soggetto, la scaletta, la sceneggiatura.- Scenografia: dalla preparazione al set.- Make up, hair style, Effetti di trucco.- La fotografia cinematografica e digitale.- La musica e la colonna cinematografica e digitale.

2) CORSO AVANZATO (Marzo/Maggio), per un percorso di studio più specifico legato a tre aree fondamentali: A) Regia (II); B) Recitazione (II); C) Scrittura (II).3) LABORATORI DIDATTICI (Maggio/Giugno), gli alunni saranno impegnati a rileggere i percorsi di ricerca e ad approfondire le tematiche per la realizzazione dei cortometraggi.

Si specifica che la partecipazione al percorso dà diritto al credito scolastico interno.