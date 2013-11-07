A lezione di seduzione con la diva del Burlesque

di Maria Carmela Di Marte – Ha presentato da poco la sua collezione di lingerie ispirata alle atmosfere misteriose e sensuali di Halloween, intitolata Sheer Witchery e firmata da Von Follies , Dita Von Teese, la regina del Burlesque, meglio nota a tutti come colei che improvvisò uno striptease nel gigante Martini Glass eche quest’estate ha ipnotizzato gli ospiti del locale House of Blues di Chicago con il suo spettacolo “Burlesque: Strip, Strip Hooray!

“. In novanta minuti ha dato vita all’unione di tabù ed osé, glamour ed eleganza, lasciando esterrefatti gli spettatori.

Da diva del Burlesque a stilista

Con il suo metro e cinquantadue di altezza e le sue forme provocanti, la diva del Burlesque ha lasciato il palcoscenico per diventare stilista e dare vita ad una collezione dove protagonista è la donna con il suo fascino innato e la sua sensualità. Realizzata in pizzo nero alternato ad inserti in seta color carne e sfumature blu e rosa, con reggiseni anni’60 e reggicalze che richiamano lo stile retrò e vintage amato dalla ballerina, la collezione è l’esaltazione delle forme, messe in evidenza da culotte a vita alta e guêpièrecontenitive, per garantire un fisico impeccabile e sexy anche sotto abiti aderenti.

Per la sua collezione ha scelto modelle con le forme, diremmo noi normali, e non le classiche taglia 36 che siamo tanto abituate a vedere sulle nostre passerelle.

Una collezione accessibile a tutte le donne

Questo per far capire che si tratta di una collezione accessibile dunque a tutte le donne che vogliono sentirsi affascinanti e seducenti anche con qualche kilogrammo in più, perché per essere sensuali basta avere fantasia e qualche piccolo accorgimento.

D’altronde, come afferma la ballerina:«non sono una top model alta due metri, ma una donna normale, accessibile, che ha saputo valorizzarsi e costruire la propria bellezza. Basta poco per rendersi seducenti. Non esistono donne brutte, ma solo donne pigre. Non dico alle donne che cosa fare ma come farlo».Dunque non rimane altro che prendere appunti e mettere in pratica i suoi consigli.