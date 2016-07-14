Si è svolto a Locri il seminario sul processo telematico

Seminario formativo AIGA a Locri su processo telematico amministrativo e civile, nel giorno in cui un decreto ha rinviato l'obbligo di deposito al 2017

Lo scorso venerdì 1 luglio presso il Palazzo della Cultura di Locri ha avuto luogo il seminario formativo organizzato da AIGA, con il patrocinio del COA di Locri, in collaborazione con Lextel e con la Camera degli Avvocati Amministrativisti di Reggio Calabria, sul tema del processo telematico amministrativo e civile.

Il processo amministrativo telematico e il rinvio al 2017

La mattinata è stata dedicata al processo amministrativo telematico, che sarebbe dovuto entrare in vigore proprio in data 01.07.2016; il condizionale è d’obbligo, visto che a soli 56 minuti dall’entrata in vigore del P.A.T. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. 30 giugno 2016 n. 117, che ha differito l’obbligo del deposito telematico nell’ambito del processo amministrativo dal 1 luglio 2016 al 1 gennaio 2017.

I relatori che si sono avvicendati sul palco la mattina del 1 luglio sono dei veri “mostri sacri” in materia di processo telematico: si tratta infatti dell’Avv. Andrea Pontecorvo (Avvocato del Foro di Roma e Presidente dell’Associazione IusLaw), l’avv. Daniela Dondi (Presidente COA di Modena) e l’avv. Maurizio Reale (Consigliere Segretario del COA di Teramo), che hanno trattato le peculiarità derivanti dalla normativa sul processo amministrativo telematico, evidenziando anche i disagi derivanti da una proroga decisa all’ultimo momento.

L’avv. Maurizio Reale, commentando a caldo la proroga direttamente dal proprio sito web dedicato agli Avvocati, ha infatti sottolineato che “al di là di quali siano i motivi, ciò che appare grave è che la maggior parte dei Colleghi avrà, forse, conoscenza del contenuto di tale decreto solo tra poche ore magari quando domani, 1 luglio 2016, convinti di poter depositare telematicamente un ricorso comodamente dal proprio studio in un TAR distante centinaia e centinaia di chilometri, entreranno nel sito della giustizia amministrativa apprendendo, così, del rinvio; ma se domani, 1 luglio, per il Collega, fosse magari l’ultimo giorno utile per il deposito del ricorso, non potendolo effettuare telematicamente, come farebbe a far pervenire in tempo utile ad un domiciliatario il ricorso e i documenti allegati?”.

La sessione pomeridiana del seminario

La sessione pomeridiana, aperta dai saluti dell’Avv. Antonio Tesoro, responsabile Aiga nazionale PCT, è invece stata dedicata al P.C.T. dopo la legge n°132/15, con particolare attenzione alle notifiche P.E.C. ed alle attestazioni di conformità, tematiche affrontate dagli Avv.ti Dondi e Reale; una carrellata riassuntiva sugli strumenti del p.c.t. è stata invece curata dal responsabile di Lextel S.p.A., Gianni Sicilia.

L’evento è stato egregiamente moderato dall’Avv. Simona Manno, Consigliere AIGA Sezione di Locri, che ha saputo ben calibrare i vari interventi provenienti dal pubblico, desideroso di porre ai relatori i propri dubbi sul p.a.t. e sul p.c.t.