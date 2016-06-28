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A Locri ‘Il processo telematico amministrativo e civile’

Il 1 luglio a Locri un seminario formativo sul processo telematico amministrativo e civile, promosso dall'AIGA con Lextel

28 Giugno 2016 - 10:19 | di Vincenzo Comi

Seminario sul processo telematico amministrativo e civile a Locri

La Sezione AIGA di Locri, in collaborazione con Lextel e con la Camera degli Avvocati Amministrativisti di Reggio Calabria, con il patrocinio morale del COA di Locri, presenta l’evento  “Il processo telematico amministrativo e civile”, venerdì 1 luglio a partire dalle ore 09.30 presso il Palazzo della Cultura di Locri.

Il Seminario formativo è articolato in due sessioni:

SESSIONE MATTUTINA ore 09.30-13.30

Indirizzi di saluto

Dr. Giovanni Calabrese – Sindaco di Locri

Avv. Gabriella Mollica – Presidente COA Locri

Avv. Rosario Infantino – Presidente Camera amm.va RC

Avv. Manuela Calautti – Presidente AIGA Locri

RELAZIONI

Le diverse tipologie di documenti informatici

Avv. Andrea Pontecorvo – in videoconferenza

Avvocato del foro di Roma – Presidente Associazione IusLaw

1 luglio 2016: l’obbligatorietà del processo amministrativo telematico

a cura di Daniela Dondi (Presidente Ordine degli Avvocati di Modena) e Maurizio Reale (Consigliere Segretario Ordine degli Avvocati di Teramo)

PAUSA PRANZO (in sede)

SESSIONE POMERIDIANA

Gli strumenti del p.c.t.

a cura di Gianni Sicilia – Lextel S.p.A.

Il Processo civile telematico dopo la legge n°132/15, le attestazioni di conformità e le notifiche p.e.c.

A cura di Daniela Dondi e Maurizio Reale.

INTRODUCE E MODERA

Avv. Simona Manno – Consigliere AIGA Sezione di Locri

L’evento è in corso di accreditamento presso il COA di Locri.

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