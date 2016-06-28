A Locri ‘Il processo telematico amministrativo e civile’
Il 1 luglio a Locri un seminario formativo sul processo telematico amministrativo e civile, promosso dall'AIGA con Lextel
28 Giugno 2016 - 10:19 | di Vincenzo Comi
La Sezione AIGA di Locri, in collaborazione con Lextel e con la Camera degli Avvocati Amministrativisti di Reggio Calabria, con il patrocinio morale del COA di Locri, presenta l’evento “Il processo telematico amministrativo e civile”, venerdì 1 luglio a partire dalle ore 09.30 presso il Palazzo della Cultura di Locri.
Il Seminario formativo è articolato in due sessioni:
SESSIONE MATTUTINA ore 09.30-13.30
Indirizzi di saluto
Dr. Giovanni Calabrese – Sindaco di Locri
Avv. Gabriella Mollica – Presidente COA Locri
Avv. Rosario Infantino – Presidente Camera amm.va RC
Avv. Manuela Calautti – Presidente AIGA Locri
RELAZIONI
Le diverse tipologie di documenti informatici
Avv. Andrea Pontecorvo – in videoconferenza
Avvocato del foro di Roma – Presidente Associazione IusLaw
1 luglio 2016: l’obbligatorietà del processo amministrativo telematico
a cura di Daniela Dondi (Presidente Ordine degli Avvocati di Modena) e Maurizio Reale (Consigliere Segretario Ordine degli Avvocati di Teramo)
PAUSA PRANZO (in sede)
SESSIONE POMERIDIANA
Gli strumenti del p.c.t.
a cura di Gianni Sicilia – Lextel S.p.A.
Il Processo civile telematico dopo la legge n°132/15, le attestazioni di conformità e le notifiche p.e.c.
A cura di Daniela Dondi e Maurizio Reale.
INTRODUCE E MODERA
Avv. Simona Manno – Consigliere AIGA Sezione di Locri
L’evento è in corso di accreditamento presso il COA di Locri.
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