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A Palmi la presentazione del libro di Angela Napoli . Un dossier di atti e documenti impressionante

Giovedì 12 febbraio a Palmi il Comune presenta il libro intervista dell'ex deputata Angela Napoli, un dossier di atti e iniziative contro la 'ndrangheta

10 Febbraio 2015 - 17:35 | di Redazione

Presentazione a Palmi del libro L'antimafia dei fatti di Angela Napoli, a cura di Orfeo Notaristefano

Giovedì 12 febbraio, alle ore 17:00 presso la Sala Consiliare di Palmi (Palazzo San Nicola),  Il COMUNE DI PALMI presenterà il libro “Angela Napoli . L’ANTIMAFIA DEI FATTI a cura di Orfeo NOTARISTERANO“ (Falco Editore).
Con i saluti del Dott. Giovanni Barone, Sindaco di Palmi, introduce l’Avv. Giuseppe Saletta, Vicesindaco di Palmi. Interverranno ORFEO  NOTARISTEFANO, Giornalista, curatore della stesura, MICHELE FALCO , Editore. 
Concluderà l’autrice, l’On. ANGELA NAPOLI, Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia.
Sotto forma di intervista, il libro è un dossier impressionante di atti parlamentari e iniziative a favore dei territori in cui Angela Napoli ha combattuto in prima persona contro la ’ndrangheta e le altre mafie per la Legalità e la Giustizia. Il suo è un impegno costante nell’Antimafia dei fatti, agli antipodi di quella parolaia, di parata e inconcludente. Gli episodi di vita vissuta e i documenti riportati attengono a un arco temporale di oltre vent’anni: emerge così la sua attività nella Commissione Parlamentare Antimafia e nelle tante realtà critiche dell’Italia, nonché il contributo che ha dato a livello internazionale.
Il curatore: 63 anni, giornalista professionista, calabrese. Laureato in Sociologia, collabora con la Fnomceo (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri) ed è fondatore del network Verso sud. La stima che nutre per la figura di Angela Napoli e l’amicizia per la sua persona lo hanno spinto ad approfondire la sua storia e realizzare questo libro intervista per illustrare la sua ampia attività parlamentare e regionale di lotta alla ‘ndrangheta.
ANGELA NAPOLI: Nata a Varallo (VC), è residente a Taurianova (RC). Laureata in Matematica, ha insegnato ed è stata Preside di scuola. Deputata dal 1994 al 2013, è stata componente delle Commissioni Parlamentari Permanenti Cultura, Scienza, Istruzione, Affari Esteri, Affari Sociali e Giustizia della Camera dei Deputati e di quattro Commissioni Parlamentari Bicamerali di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, ricoprendone anche la carica di Vicepresidente. Oggi è presidente dell’Associazione politico-culturale Risveglio Ideale della quale ne è la fondatrice.

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