A Pellaro l’ottava edizione di ‘Bentornato Carnevale 2019’

La Pro Loco Reggio Sud organizza anche quest’anno la tradizionale manifestazione “Bentornato Carnevale 2019” giunta all’ottava edizione.

La manifestazione si svolgerà domenica 03 marzo con inizio sfilata in maschera dalle ore 15.30 lungo la Via Nazionale di Pellaro giungendo poi nella Via Longitudinale per terminare nell’area antistante Stazione FS dove si svolgeranno le premiazioni.

Lungo la via sfileranno in maschera le scuole di danza del territorio: A.s.d. Saranno Famosi Danza, Accademia CMR Capoeira, Danzante, Maddy’s Club, Jazz Ballet School, che come ogni anno riescono a ricreare quel clima di festa ed allegria fra i bambini ed adulti che assistono all’evento, grazie alle coreografie dei balli sapientemente creati dai professionisti di ogni scuola, che con grande sacrificio nel partecipare gratuitamente all’evento, ci danno la possibilità di realizzarlo!! A loro va sempre il nostro grande ringraziamento. Oltre alle scuole di danza con i loro piccoli bambini in maschera con diversi temi, sfileranno gli artisti di strada della compagnia GiocoleReggio con i suoi trampolieri, giocoliere, pagliacci, con i quali i bimbi potranno soffermarsi a fare le foto.

La Pro Loco come ogni anno ripropone l’evento per dare continuità dopo aver ripreso la tradizione carnevalesca.