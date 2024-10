Carnevale 2019: ecco il calendario gli eventi organizzati a Reggio Calabria

Dopo il successo delle scorse edizioni, Reggio Calabria torna a festeggiare il Carnevale in grande stile con numerose eventi dedicati ai reggini

Il Carnevale è finalmente arrivato! Dal 28 febbraio al 5 marzo le strade di tutti Italia si riempiranno di grandi e piccini in maschera e di eventi di ogni tipo.



Per il 2019 protagonista non sarà solamente il centro città, ma anche le periferie. Le zone di maggior interesse saranno infatti: Piazza Camagna – Corso Garibaldi – Pinacoteca Civica – Ex Hotel Miramare – Piazza Matteotti (Catona) – Sbarre – San Salvatore.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

Sabato 2 marzo

Carnevale Show 2019 Barby’s Dance

Animazione per bambini/ragazzi e premiazione della maschera più bella

a cura di A.S.D. Incontriamoci Barby’s Dance

Piazza Camagna 15:00

Domenica 3 marzo

Il villaggio delle maschere

Animazione per bambini/ragazzi e premiazione della maschera più bella

a cura di Soc. Coop. Sociale Polis A.R.T.S.

Piazza Camagna 10:00 – 20:00

Nuove prigionie ed eterne libertà

Sfilata di carri allegorici “Nuove Prigionie”(consumismo e nuove tecnologie che rendono schiavi) e “Eterne libertà” (gioia di stare insieme) – Motocarro libreria ambulante “La cultura ci rende liberi”

a cura di Parrocchia San Nicola S.M. della Neve

Corso G. Garibaldi 16:00 – 20:00

Partecipazione del gruppo di maschere a tema Moulin Rouge a cura di Anna Logiudice

Riprendiamoci la fantasia

Sfilata di maschere lungo le vie di Catona con conclusione del corteo ed animazione in Piazza Matteotti

a cura di Associazione Nuova Solidarietà

Piazza Matteotti – Catona 15:00 – 18:30

Lunedì 4 marzo

Degustazione pignolata

a cura di Associazione A.p.a.r.

Ex Hotel Miramare 16:00-21:00

Carnevale a Sbarre!Divertiamoci insieme!

Sfilata di maschere con i bambini-ragazzi dell’IC Galluppi-Collodi-Bevacqua e della scuola primaria Giovanni Ciraolo – Corteo macchine d’epoca del Club Amici della vecchia 500 RC- animazione in Viale Vittoria

a cura di Associazione Sbarre per Sempre

Quartiere di Sbarre 8:30 – 13:30

Martedì 5 marzo

Nuove prigionie ed eterne libertà

Sfilata di carri allegorici “Nuove Prigionie”(consumismo e nuove tecnologie che rendono schiavi) e “Eterne libertà” (gioia di stare insieme) – Motocarro libreria ambulante “La cultura ci rende liberi”

a cura di Parrocchia San Nicola S.M. della Neve

Corso G. Garibaldi 16:00 – 20:00

Partecipazione del gruppo di maschere a tema Moulin Rouge a cura di Anna Logiudice

Carnevale in piazza

Corteo di maschere e del pupazzo di paglia Re Carnevale che sarà alla fine bruciato in piazza come da tradizione – degustazione di polpette

a cura di Pro Loco RC San Salvatore

Piazza Addolorata e vie del borgo – San Salvatore 15:00-21:00

Le maschere di Angela Mauro

Esposizione di costumi e maschere artigianali realizzate da Angela Mauro

Pinacoteca Civica dal 28/02/2019 al 05/03/2019

10:00-12:30 e 15:30-18:00.