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A Porto Bolaro la “Notte dei Saldi” con il concerto live dei Taranproject

Saldi di fine stagione con aperture serali, artisti di strada e il concerto della band simbolo della tarantella calabrese

04 Luglio 2014 - 12:02 | di Redazione

L’estate è appena cominciata e subito entra nel vivo con la “Notte dei Saldi” del Centro Commerciale “Porto Bolaro”.Sabato 5 luglio iniziano i saldi di fine stagione, e il Centro si animerà fino all’una di notte grazie ad eventi, animazione, divertimento e ovviamente le attese promozioni dei punti vendita: i clienti avranno la possibilità di approfittare degli sconti fino a tardi, per una tranquilla serata di shopping.

Il concerto dei Taranproject alle 21:30

Quest’anno l’evento principale sarà un’esplosione di vitalità che farà ballare tutti i presenti: il concerto live della band più popolare dell’intera Calabria, i Taranproject con Mimmo Cavallaro e Cosimo Papandrea (inizio spettacolo ore 21:30). I TaranProject , con un linguaggio semplice eppure raffinato, sono riusciti a costruire una “formula estremamente credibile attorno alla tarantella calabrese” ottenendo un successo a dir poco clamoroso, che si manifesta attraverso le migliaia di persone puntualmente presenti nelle piazze dei numerosissimi concerti tenuti dalla band tra i quali spiccano le trionfali partecipazioni al Kaulonia Tarantella Festival e alla Notte Della Taranta Di Melpignano.

Il concerto non sarà l’unico evento, già dalle ore 18:30 la galleria sarà animata da artisti di strada, acrobati e giocolieri, mentre gli amanti del calcio potranno approfittare delle diverse postazioni dedicate alla visione delle partite di Brasile 2014.La data del 5 luglio è attesa anche da tutti i clienti che in queste settimane hanno ricevuto i buoni shopping della promozione “Arrivano i Super Buoni della Domenica”, da sabato infatti potranno utilizzarli in tutti i punti vendita del Centro.

Gli appuntamenti estivi di luglio e agosto

Gli appuntamenti estivi non si fermano alla serata di sabato, ma continueranno durante i mesi di luglio e agosto permettendo a grandi e piccoli di trascorrere momenti all’insegna del divertimento e dello stare bene.

A Porto Bolaro c’è tutto, manchi solo tu!Centro Commerciale Porto Bolaro a Reggio Calabria. Aperto nel 2009, si sviluppa su 2 livelli. Oltre a un Ipermercato a marchio Carrefour, presenta una galleria con 50 negozi per tutte le esigenze tra cui le medie e grandi superfici Media World, Piazza Italia e Bata.

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Mimmo CavallaroTarantellaReggio Calabria Spettacolo
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