A Sambatello l’inaugurazione della ‘Mostra dei Presepi’

Anche a Sambatello fervono i preparativi in vista delle imminenti festività natalizie. In attesa dell’allestimento del consueto albero da collocare nella centralissima Piazza Municipio e del presepe vivente realizzato dall’intera comunità, il piccolo centro della periferia collinare nord di Reggio Calabria ospiterà, martedì 8 dicembre alle ore 10, l’inaugurazione della “Mostra di Presepi”. L’evento è organizzato dall’associazione “Portatori della Vara”, dalla Parrocchia Santa Maria delle Grazie e dal “Telecentro”, il “Centro di Aggregazione Giovanile Pluriservizio” promosso dal Centro Studi “Colocrisi” nell’ambito del Piano Azione Coesione “Giovani no profit” con il finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile.

La mostra, che include pezzi pregiati e caratteristici della rappresentazione della natività, resterà visitabile fino al prossimo 10 gennaio presso i locali della Delegazione Comunale di Sambatello.